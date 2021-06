Tour de France 2021 : tout savoir des restrictions de circulation à Tours

La 6e Tour de France part de Tours le jeudi 1er juillet en direction de Châteauroux, depuis la place Anatole France, en plein centre-ville, en bord de Loire. Autant dire que ce départ va beaucoup impacter les déplacements en centre-ville. Les difficultés de stationnements vont se faire sentir dès le mardi 29 juin. Les soucis de circulation vont eux commencer dès le 30 juin dans l'après-midi. La ville de Tours a mis en ligne tout son plan de stationnement et de circulation en ligne, sur son site internet.

Mardi 29 juin

Les restrictions démarrent dès l'avant-veille de l'arrivée du peloton à Tours. Le stationnement est interdit dès le mardi 18h sur les quais de la Loire, de la place Anatole France jusqu'au pont de Fil.

Mercredi 30 juin

Les restrictions de stationnement de ce mardi perdurent. Elles s'étendent à partie de 14h place Anatole France et le long de la rue des Tanneurs. Interdiction de stationnement également le long du boulevard Preuilly à partir de 19h. Le parking Indigo Anatole France est inaccessible de ce mercredi 17h jusqu'au jeudi 18h.

Mise en place d'interdictions de circulation sur la rue des Tanneurs et le pont Wilson, totalement fermés à la circulation automobile à partir de 17h.

Plan de stationnement et de circulation le 1er juillet à Tours, jour de départ de la 6e étape du Tour de France - ©mairie de Tours - capture d'écran

Jeudi 1er juillet (départ du peloton à 13h50)

Les restrictions de stationnement se durcissent un peu plus encore. Le stationnement est interdit le long des quais Paul Bert et Marmoutier dès minuit. A partir de 7h le matin, le stationnement est interdit avenue André Malraux.

Les interdictions de circulation s'étendent à l'avenue André Malraux dès 9h, et à partir de 10h sur l'avenue et le pont Mirabeau et une partie de l'Avenue du Maréchal Juin.

Des traversées piétonnes sous contrôle seront possibles place Anatole France : rue des Tanneurs (rond-point des Mariniers), Place Anatole France (près de la ligne de tram), avenue André Malraux (intersection rue Voltaire).

Comment aller en centre-ville de Tours?

Face aux difficultés attendues, les transports en commun sont conseillés, même si de fortes perturbations sont à prévoir le 1er juillet. La circulation du tram est interrompue entre les arrêts gare de Tours et place Choiseul de 8h30 à 17h. "Des aménagements et déviations de circulation seront mis en place pour accéder aux hôpitaux et moyens de transport en commun", promet la mairie notamment pour les lignes de bus qui passent en bord de Loire.