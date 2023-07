Tour de France 2023 : circulation et stationnement dans le Territoire-de-Belfort lors de la 20e étape

Les conditions de circulation et de stationnement seront délicates à l'occasion de la 20e étape du Tour de France qui partira ce samedi 22 juillet de Belfort pour rallier le Markstein en Alsace. Certaines routes sont coupées, d'autres inaccessibles avant le départ de la course. De nombreuses restrictions de circulation et de stationnement sont à prévoir à Belfort, mais aussi sur la route des cols, et notamment du Ballon d'Alsace. Durant cette étape, les cyclistes traverseront successivement Belfort, Valdoie, Sermamagny, Chaux, Giromagny et Lepuix. Retrouvez le détail dans cet article.

Les restrictions et interdictions de circulation le 22 juillet

Le parcours de la course est totalement fermé à la circulation le jour du passage des coureurs du Tour de France, à savoir le samedi 22 juillet. Les communes et étapes suivantes situées dans le Territoire-de-Belfort sont donc concernées : Belfort, Sermamagny, Chaux, Giromagny, Lepuix, Malvaux, La goutte du Lys, Le Saut de la Truite et le Ballon d’Alsace.

De Belfort, ville de départ, les coureurs s'élanceront à 13h45. L’horaire de passage du dernier coureur au Ballon d'Alsace est estimée à 14h20

Le profil de la 20e étape du Tour de France entre Belfort et le Markstein - A.S.O.

Il est interdit de circuler et de stationner sur les routes empruntées par la course d'une à deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et une demi-heure à une heure après le passage de la course.

le passage de la caravane publicitaire et le passage de la course. de 10h30 à 15h00 (l’horaire de fin reste prévisionnel) pour la partie de l’étape située "en plaine" : Valdoie, Sermamagny, Chaux, Giromagny, et Lepuix.

de 7h00 à 15h30 pour le "secteur montagne" : depuis la rue de la Savoureuse à Lepuix jusqu’au sommet du Ballon d’alsace.

Toutes les intersections débouchant sur les routes départementales impactées (RD5-RD23-RD465) seront fermées

Le stationnement sera interdit de part et d’autre de la chaussée sur l’ensemble du parcours.

Les horaires détaillés de l'étape, y compris ceux de la caravane , sont à consulter dans ce document.

La circulation à Belfort, ville départ de la 20e étape

Dans la ville de Belfort, les restrictions de circulation et de stationnement vont débuter la veille de l'étape, à savoir le 21 juillet.

A partir de 14h, le vendredi 21 juillet, le stationnement est interdit sur les parkings Albert-Charles-Meyer et Résistance/ Arsenal, Révolution, Impôts. Ils sont réservés à l'organisation.

A partir de 20h, le vendredi 21 juillet, la circulation et le stationnement sont interdits dans la vieller ville jusqu'au samedi soir.

Les restrictions de circulation et de stationnement à Belfort le samedi 22 juillet

A partir de 1h : La stationnement est interdit dans le secteur Georges-Clémenceau/Jean-Jaurès.

La stationnement est interdit dans le secteur Georges-Clémenceau/Jean-Jaurès. A partir de 8h : La circulation est interdite dans le secteur Georges-Clémenceau/Jean-Jaurès.

Le départ de la caravane publicitaire est prévu le samedi 22 juillet à 11h30, rue de l'ancien théâtre, derrière la mairie. Les coureurs partiront deux heures plus tard à 13h40.

Circulation aux alentours de Belfort le 22 juillet à l'occasion du passage du Tour de France 2023 - Ville de Belfort

Les infos détaillées pour les riverains et les parkings disponibles, sont à retrouver sur cette page de la ville de Belfort.

Le Tour de France prendra ensuite la direction du Markstein, en passant par différents cols alsaciens. Là aussi de nombreuses restrictions de circulation sont à prévoir. Vous les retrouvez dans cet article.