Tour de France 2023 : comment circuler dans le Jura lors de la 19e étape qui arrive en Franche-Comté ?

C'est la première des étape de Franche-Comté. Ce vendredi 21 juillet, les coureurs du Tour de France vont sillonner le Jura, avec une course de 173 km entre Moirans-en-Montagne et Poligny . Les conditions de circulation et de stationnement seront modifiées dans le département, notamment dans les villes de départ et d'arrivée. Retrouvez le détail des différentes restrictions dans cet article.

Les conditions de circulation le jour de la course

Comme pour chaque étape du Tour de France, le parcours de la course est totalement fermé à la circulation le jour du passage des coureurs du Tour de France, à savoir le vendredi 21 juillet.

Il est interdit de circuler et de stationner sur les routes empruntées par la course d'une à deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et une demi-heure à une heure après le passage de la course.

Le profil de la 19e étape entre Moiroans-en-Montagne et Poligny - A.S.O.

Les horaires détaillés des ouvertures et fermetures des routes mais aussi ceux du passage de la caravane , sont à consulter dans ce document.

Tout savoir sur la circulation et le stationnement à Moirans-en-Montagne

Les restrictions de circulation et de stationnement débuteront la veille de l'étape, à savoir le jeudi 20 juillet à partir de 7h du matin. Le détail est à retrouver sur le site de la commune .

Le parcours des coureurs situé rue Voltaire, avenue de Franche-Comté et rue du collège est fermé à la circulation de 6h à14h le vendredi 21 juillet. Une grande partie du centre-ville sera fermé de 14h à 23h sur différents lieux où sont organisés des animations.

Des parkings sont mis en place pour accueillir le public de 7h à 18h.

Tout savoir sur la circulation et le stationement à Poligny

Les routes suivantes, seront barrées à la circulation dans la commune de Poligny, certaines, dès le jeudi 21 juillet à 20h.

RD 905 entre Tourmont et Poligny (passage à niveau) du 20 juillet à 21h au 21 juillet à 21h

RN 83 - bretelle d'accès depuis Arbois du 20 juillet à 21h au 21 juillet à 21h

Avenue de la gare (du passage à niveau jusqu'à la pharmacie) le 21 juillet de 4h à 21h

Rues de l'industrie et du pont Charolet inaccessible en voiture le 21 juillet de 4h à 21h

Chemin de l'Association Foncière entre Tourmont et Poligny ("rue béton") le 21 juillet de 7h à 21h

Mise en place des barrages en zone industrielle le 21 juillet de 7h à 21h

Toutes les autres routes et rue de Poligny restent ouvertes à la circulation. L'accès au village se fera par la rue des petites marnes.

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur le site Inforoute du Jura.