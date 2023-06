Tour de France 2023 : comment circuler et où se garer à Clermont-Ferrand

Le Tour de France passe par l'Auvergne en 2023, il arrive le dimanche 9 juillet au sommet du puy de Dôme avant deux autres étapes 100% auvergnates entre Orcines et Issoire puis entre Clermont-Ferrand et Moulins. On fait le point sur les restrictions de circulation et de stationnement.

Lors d'un départ depuis Clermont-Ferrand lors du Tour de France 2020. © Maxppp - Thierry Lindauer Le Tour de France va passer plusieurs jours au cœur de l'Auvergne en 2023. Le dimanche 9 juillet, l'arrivée de la 9e étape sera jugée au sommet du puy de Dôme après un départ de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne. Le lendemain, le peloton et la caravane profiteront d'une journée de repos avant une 10e étape attendue entre Orcines et Issoire le mardi 11 juillet. Le mercredi 12 juillet, le Tour partira de Clermont-Ferrand pour rallier Moulins dans l'Allier. Stationnement interdit Pour l'étape du 9 juillet : Du 08 juillet à 19h au 09 juillet à 18h45 le long du parcours de la 9e étape. Pour l'étape du 12 juillet : Du 10 juillet à 19h au 12 juillet à 19h : rue Blatin et boulevard Desaix.

Du 11 juillet à 16h au 12 juillet à 14h15 : boulevards Berthelot et Duclaux, rue Onslow et avenue Marx-Dormoy.

Du 11 juillet à 14h au 12 juillet à à 14h15 : le long du parcours de la 11e étape. Circulation interdite Pour l’étape du 9 juillet : Le 09 juillet de 13h30 à 18h45 le long du parcours de la 9e étape. Pour l’étape du 12 juillet : Du 11 juillet à 15h au 12 juillet à 19h : rue Blatin et boulevard Desaix.

Le 12 juillet de 7h à 15h : avenues Julien et Colonel-Gaspard, boulevards Berthelot et Duclaux.

Le 12 juillet de 10h à 14h15 : le long du parcours de la 11e étape. Le plan de circulation pour le passage du Tour de France en juillet 2023 à Clermont-Ferrand. - ©Ville de Clermont-Ferrand Parkings Il sera interdit de stationner dans plusieurs parkings du centre-ville : Parking Gambetta : parking surface fermé du 11 juillet à 13h au 12 juillet à 15h.

Parking Vercingétorix : fermé du 11 juillet à 13h au 12 juillet à 19h.

Parking du 1er mai : fermé du 30 juin au 12 juillet à 19h.

Le 12 juillet de 10h à 14h15 : le long du parcours de la 11e étape. Le plan de circulation pour le passage du Tour de France en juillet 2023 à Clermont-Ferrand. - ©Ville de Clermont-Ferrand Parkings Il sera interdit de stationner dans plusieurs parkings du centre-ville : Parking Gambetta : parking surface fermé du 11 juillet à 13h au 12 juillet à 15h.

Parking Vercingétorix : fermé du 11 juillet à 13h au 12 juillet à 19h.

Parking du 1er mai : fermé du 30 juin au 12 juillet à 19h.

Parkings de Jaude : Jaude 1 accessible au public, Jaude 2 fermé du 11 juillet au 12 juillet jusqu'à 19h. Le programme des animations Le 9 juillet à Clermont, passage de la caravane du Tour à partir de 16h en provenance de Durtol, le peloton est attendu à partir de 17h40. Lundi 10 juillet, c'est la journée de repos pour les coureurs mais il y aura des animations sur le Fan Park (14h-19h) place du 1er mai et une déambulation avec la compagnie Générik Vapeur en bas de l'Avenue Vercingétorix dans le cadre des Contre-plongées. Le mardi 11 juillet, la 10e étape entre Vulcania et Issoire sera diffusée en intégralité sur écran géant place du 1er mai avant un afterwork de 18h à minuit. Pour la dernière étape en Auvergne, le mardi 12 juillet, la course partira de la place de Jaude pour la 11e étape en direction de Moulins. Les animations débuteront à 9h30 avant un départ de la caravane à 11h. La présentation des coureurs est prévue de 11h55 à 12h55 et le départ du peloton à 13h05. Côté place du 1er mai, le Fan Park ouvrira ses portes de 10h à 14h. L'accès au départ de la 11e étape du Tour de France à Clermont-Ferrand le 12 juillet. - ©ASo