Tour de France 2023 : comment circuler et où se garer à Limoges

Le Tour de France passe par la Haute-Vienne en 2023 et il fera notamment étape à Limoges le samedi 8 juillet pour une arrivée qui sera jugée place Jourdan après une étape de 201 km depuis Libourne en Gironde . Le passage du Tour et de sa caravane va engendrer des restrictions de circulation et de stationnement dans la ville.

À Limoges comme sur le reste des voies du département empruntées par le peloton le samedi 8 juillet, le stationnement sera formellement interdit et les véhicules gênants seront enlevés et mis en fourrière. La circulation elle sera interdite au moins une heure avant le passage de la caravane sur l'itinéraire de l'étape , et peut l’être plus tôt au regard des nécessités locales. Elle ne sera rétablie qu'après le passage des coureurs.

Le stationnement et la circulation seront également totalement interdits dans la zone d'arrivée à Limoges le 8 juillet, la Ville détaille les axes concernés dans plusieurs cartes interactives pour renseigner au mieux les habitants.