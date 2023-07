Tour de France 2023 : comment circuler et où se garer à Saint-Léonard-de-Noblat

Le Tour de France passe par la Haute-Vienne cette année, et après une arrivée à Limoges le samedi 8 juillet, le peloton prendra le départ de la 9e étape le dimanche 9 juillet de Saint-Léonard-de-Noblat . Une étape hommage à Raymond Poulidor qui a longtemps vécu dans la commune, et qui mènera les coureurs au sommet du puy de Dôme. Le village de Haute-Vienne se prépare donc à accueillir le Tour et sa caravane, ce qui va engendrer des restrictions de circulation et de stationnement.

Circulation et stationnement interdits

Le stationnement sera interdit du samedi 8 juillet à 13h au dimanche 9 juillet à 18h sur la place du Champ de Mars, la rue du 8 mai, le chemin du Lavoir, la rue Pasteur et le quai avenue du Champ du Champ de Mars. La circulation sera interdite du samedi 8 juillet à 17h au dimanche 9 juillet à 18h sur l'avenue du Champ de Mars - portion du Rond-Point la rue de Strasbourg -,. la rue Pasteur, la rue du 8 mai 1945 et le chemin du Lavoir.

Une déviation de l'avenue du Champ de Mars sera mise en place par le boulevard Carnot, le boulevard Barbusse et le boulevard Pressemane le samedi 8 juillet à 17h au dimanche 9 juillet à 6h. La rue Pasteur sera déviée par l'avenue Leon Blum puis la rue de Beaufort du samedi 8 juillet à 17h au dimanche 9 juillet à 6h et la rue du 8 mai 1945 sera déviée par la rue des Planches du samedi 8 juillet à 17h au dimanche 9 juillet à 14h30.

Le stationnement sera interdit du samedi 8 juillet à 13h au dimanche 9 juillet à 18h sur :

Toutes les rues, les places du centre-ville y compris le parking du Marechal Foch ; Le boulevard Carnot

Place du 14 juillet

Le boulevard Barbusse et la contre-allée du boulevard Barbusse Le boulevard Pressemane

La place de la Liberation La rue du 19 mars 1962 La rue Georges Guingouin La rue du Colonel Ledot La rue de Strasbourg Parking rue de Strasbourg Avenue Raymond Poulidor Place Chazelas

Avenue Jean Moulin

Avenue du General de Gaulle - a partir de l'intersection avec le chemin de Maleplane et l'entrée de la cite du Dr Barriere jusqu'au carrefour Pressemane

La circulation sera interdite le dimanche 9 juillet de 6h a 18h sur :

Toutes les rues, les places du centre-ville y compris le parking du Man chal Foch;

Le boulevard Barbusse et la contre-allee du boulevard Barbusse

Le boulevard Pressemane

La place de la Liberation

La rue du 19 mars 1962

La rue Georges Guingouin

La rue du Colonel Ledot

La rue de Strasbourg

Parking rue de Strasbourg

Avenue Raymond Poulidor

Place Chazelas

La rue Dupuytren

La rue du Colonel Ledot

La circulation sera interdite le dimanche 9 juillet de 6h a 14h :

Boulevard Carnot

Chemin des Essarts

Place du 14 juillet

Chemin du Gallier

Avenue du General de Gaulle

La rue Gabriel Peri

La rue de Beaufort - niveau du carrefour Pressemane -

Le plan de circulation pour le dimanche 9 juillet à Saint-Léonard-de-Noblat à l'occasion du départ de la 9e étape du Tour de France. - ©Ville de Saint-Léonard-de-Noblat

La circulation sera interdite le dimanche 9 juillet de 10h a 14h30 sur l'avenue Jean Moulin, la route de la Mine, la route des Minerais, la route de Lifarnet, parcours de l'étape en direction de Champnetery. En application de l'article 5, alinea 5, la circulation pour accéder au centre-ville sera déviée par la rue de la Vallée, la zone de Soumagne et la rue de Beaufort. Le stationnement sera interdit sur la zone du Theil du samedi 8 juillet à 4h au dimanche 9 juillet à 12h, ainsi que sur le parking de la Halle des Sports et sur le parking du stade Poulidor du samedi 8 juillet à 14h au dimanche 9 juillet à 20h.

Enfin, à titre exceptionnel, la circulation sur le chemin du Panaud - au niveau de la Régie Municipale électrique - sera à double sens le dimanche 9 juillet de 6h a 18h. La circulation sur le chemin du Colombier sera également à double sens le dimanche 9 juillet de 6h a 18h.