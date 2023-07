Tour de France 2023 : les perturbations de circulation à prévoir en Île-de-France pour la dernière étape

Sur tout le parcours de la 21e et dernière étape du Tour de France, de nombreuses routes seront fermées, au moins temporairement.

Un départ au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, une arrivée sur les Champs-Elysées et entre temps 115 kilomètres d'une étape sans réel enjeu au classement général : voilà le programme de cette dernière journée du Tour de France 2023 . Mais des perturbations pour les automobilistes sont à prévoir tout au long du tracé de l'étape.

À commencer par la zone autour du Vélodrome, où les principales artères empruntées par les coureurs seront fermées toute la journée. Si vous souhaitez accéder au village-départ, préférez les transports en communs, les environs de Saint-Cyr-l'École ou du bois des Roussières de Guyancourt.

Sur le reste du parcours, dans les Yvelines, pas de modification à prévoir pour la matinée. Mais le trafic sera coupé sur toutes les routes où passera le peloton, pendant une grande partie de l'après-midi (entre 13h30 et 18h30).

Restrictions de circulation dans Paris

À Paris, pas de modifications par rapport à d'habitude jusqu'à 14h. Ensuite, tout le tracé sera bouclé, interdit à la circulation et au stationnement, jusqu'au soir. Le peloton entrera dans la capitale par le quai d'Issy, empruntera les boulevards des maréchaux jusqu'à la porte de Châtillon puis direction Denfert-Rochereau, les abords du jardin du Luxembourg, la place Saint-Michel, le Pont-Neuf, le palais du Louvre puis terminera par une boucle de huit tours sur l'avenue des Champs-Elysées.

Les Champs-Élysées comme la place de la Concorde, ne rouvriront qu'après 20h30 . Ce sera un peu plus tôt, 19h, pour le Pont-Neuf, le quai du Louvre et la rue de Rivoli. Il est conseillé aux automobilistes de contourner l'ouest et le centre parisiens.

Par ailleurs pour les spectateurs qui souhaitent assister à l'arrivée, des points de filtrage sera mis en place aux abords du périmètre de protection mis en place, avec fouilles des sacs et palpation de sécurité.