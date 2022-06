Tour de France, 4e étape Dunkerque-Calais : tout savoir sur le stationnement, la circulation et les transports

Le 5 juillet 2022, les coureurs prendront le départ de la 4e étape du Tour de France à Dunkerque pour rejoindre Calais. La circulation et le stationnement seront restreints dans ces deux villes. On vous explique comment y accéder en voiture, en train, en bus ou à vélo.

Après le grand départ du Tour de France cycliste à Copenhague vendredi le 1er juillet et trois étapes au Dannemark, le peloton revient en France avec une étape entre Dunkerque et Calais le mardi 5 juillet.

Le stationnement et la circulations seront restreints dans les deux villes. Comment y accéder pour assister au départ de l'étape ou à l'arrivée de la course ? Découvrez ci-dessous toutes les infos pratiques.

Le stationnement et la circulation à Dunkerque

Les axes fermés pour l'organisation du Tour de France seront interdits à la circuation et au stationnement.

Place Paul Asseman : stationnement et circulation interdits du lundi 4 juillet à 9h au mardi 5 juillet à 19h

Digue de mer : fermeture aux riverains du lundi 4 juillet jusqu'à la fin de la privatisation par l'organisation du Tour de France.

Comment venir à Dunkerque ?

En bus

Ligne C2 - arrêt Grévy

Ligne C3 - arrêts Fénelon ou Geeraert

Ligne C4 - arrêt Fénelon

A vélo

Garez votre vélo en toute sécurité dans les parcs à vélo dédiés :

Salle de sports du Grand Large

Croisement rue Hoche/Digue de mer

En train

La Région et le TER Hauts-de-France mettent en place un pass Tour de France qui permet de circuler librement entre Dunkerque, Saint Omer et Calais le 5 juillet et entre Lille et Wallers le 6 juillet depuis les gares des Hauts-de-France.

Pass Tour de France 1 jour : 12 euros

Pass Tour de France 2 jours : 17 euros.

De la gare de Dunkerque, bus gratuit :

Ligne C2 - arrêt Grévy

Ligne C3 - arrêts Fénelon ou Geeraert

Ligne C4 - arrêt Fénelon

En voiture

En provenance de Lille via l'autoroute A25 :

Sortie A16/A40 en direction d'Ostende

Sortie 58 direction Saint-Pol-sur-Mer

En provenance de Calais ou de Belgique via l'A16

Sortie 58 direction Saint-Pol-sur-Mer

Dans tous les cas, stationnement gratuit au parking relais Môle 2 à Dunkerque.

Le stationnement et la circulation à Calais

La circulation et le stationnement seront interdits avenue Pierre de Coubertin du lundi 4 juillet dès 11h au mardi 5 juillet à 23h30.

Interdiction de circuler sur la départementale 940 entre Sangatte et Blériot-Plage le mardi 5 juillet de 13h à 19h et de Blériot-Plage au château d'eau le mardi 5 juillet à 3h30 à 23h30.

L'avenue de Verdun et le boulevard du 8 mai sont interdits à la circulation le mardi 5 juillet de 3h30 à 23h30.

Le stationnement sera gratuit le mardi 5 juillet toute la journée dans les douze parkings de la ville, à l'exception du parking Calais coeur de vie (gratuité de 10h à 20h). Un parking gratuit est aussi disponible pour les personnes à mobilité réduite (Parking PMR), à proximité de la ligne d'arrivée.

Si vous arrivez avant 13h le mardi 5 juillet, vous pourrez vous garer dans l'un des douze parkings de la ville. Si vous arrivez après 13h, vous ne pourrez accéder qu'au parking Epopée. Pour accéder à la ligne d'arrivée, vous disposez de deux lignes de bus : 2 et 4.

Comment venir à Calais ?

En voiture

Si vous arrivez à Calais avant 13h, utilisez la sortie 46 de l'autoroute A16 et garez-vous sur les parkings 1 à 12 de la ville.

S vous arrivez après 13h, utilisez la sortie Rocade portuaire n°3 de l'A216 (Calais-centre - ZA Marcel Doret - Centre universitaire) et garez-vous sur le parking-relais de l'Epopée. Vous pourrez prendre un bus gratuit pour vous rendre sur le site de l'arrivée : lignes 2 et 4.

En train

La Région et le TER Hauts-de-France mettent en place un pass Tour de France qui permet de circuler librement entre Dunkerque, Saint Omer et Calais le 5 juillet et entre Lille et Wallers le 6 juillet depuis les gares des Hauts-de-France.

Pass Tour de France 1 jour : 12 euros

Pass Tour de France 2 jours : 17 euros.

La gare de Calais est à proximité de la ligne d'arrivée. Vous pourrez vous y rendre à pied.