Tour de France : 500.000 euros dépensés pour les routes de Haute-Loire

En Haute-Loire, qui accueille la Grande Boucle pendant trois jours à partir de dimanche, le Conseil départemental a réalisé 500.000 euros d'investissements sur les routes, entre travaux de chaussée et poses de panneaux.

Environ 500.000 euros ont été investis par le Conseil départemental de Haute-Loire en vue du passage du Tour de France, à partir de dimanche et jusqu'à mardi. La dépense la plus importante concerne les travaux de chaussée, des travaux qui devaient être faits dans les années à venir mais ont été anticipés, pour un montant de 350.000 euros.

Label Tour de France au col de Peyra-Taillade

Des travaux de chaussée spécifiquement programmés pour le Tour ont aussi été menés, à hauteur de 150.000 euros. Cela concerne aussi bien les environs du Puy-en-Velay, ville étape, que la route départementale 48 par exemple, entre Prades et le col de Peyra-Taillade, où des panneaux portant le label "route du Tour" ont été posés. Ils indiquent la distance restant à parcourir jusqu'au sommet, l'altitude et le pourcentage de la côte et pas uniquement pour les coureur du Tour, puisque ces panneaux resteront en place une fois la course passée.

Une centaine d'agents mobilisés

Pour l'instant, ces panneaux Tour de France n'ont été posés que sur deux autres sites : au col de l'Izoard dans les Hautes-Alpes et à la Planche des Belles filles en Haute-Saône.

Le vice-président du Conseil départemental de Haute-Loire en charge des routes Joseph Chapuis et le président du Département Jean-Pierre Marcon, entourés d'agents mobilisés pour le Tour de France. © Radio France - Tifany Antkowiak

Une centaine d'agents des routes du Département ont été mobilisés en vue du Tour de France, certains seront encore présents les jours d'étapes pour mettre en place des protections et des balisages, ainsi que pour fermer la route. Les agents du Conseil départemental participent aussi au nettoyage de la route après le passage de la caravane et des coureurs (600 sacs poubelles sont évacués) et au démontage des protections et du matériel de signalisation avant la réouverture de la route. Elle intervient généralement deux heures après le passage des coureurs.

Le Département a aussi participé directement à l'organisation de l'accueil du Tour de France pendant trois jours en Haute-Loire, à hauteur de 56.500 euros.