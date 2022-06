Tour de France, 5e étape Lille-Arenberg : tout savoir sur le stationnement, la circulation et les transports

Le 6 juillet 2022, les coureurs prendront le départ de la 5e étape du Tour de France à Lille. Ils disputeront l'arrivée à Arenberg après avoir emprunté 11 secteurs pavés. A Lille, la circulation et le stationnement seront restreints. On vous explique comment accéder à la ligne de départ.

Après un grand départ du Tour de France cycliste à Copenhague et trois jours sur les routes du Dannemark, les coureurs sont de retour en France avec deux étapes dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le mardi 5 juillet, 4e étape entre Dunkerque et Calais. Le mercredi 6 juillet, le peloton s'élance de Lille pour une arrivée à Arenberg Porte du Hainaut. Une étape qui comprend onze secteurs pavés.

Cette 5e étape va attirer beaucoup de monde à Lille. Le départ sera donné devant le siège de la métropole, avenue du Président Hoover, tout près de la Région Hauts-de-France. C'est la porte d'entrée principale du centre-ville de Lille.

La circulation et le stationnement seront restreints dans la métropole lilloise. Comment accéder à la ligne de départ de l'étape ? Découvrez ci-dessous toutes les infos pratiques.

Le stationnement et la circulation à Lille

Le stationnement sera interdit sur le boulevard Emile Dubuisson et le boulevard Hoover entre la rue de la Chaude Rivière et le boulevard Louis XIV dès le mardi 5 juillet à 1h jusqu’au mercredi 6 juillet à minuit.

Le stationnement sur le parcours lillois et hellemmois de la parade sera totalement interdit du mardi 5 juillet 19h au mercredi 6 juillet 14h30 sous peine de mise en fourrière. Exceptionnellement, les accès aux parkings privés ne seront pas autorisés le mercredi 6 juillet de 8h à 14h30. Les parkings en ouvrage se trouvant sur ce parcours seront également fermés.

Les axes fermés le mardi 5 juillet

À partir de 17h, vers Lille-Centre et Fives avec la fermeture des boulevards des Cités Unies, Emile Dubuisson, Hoover (entre Cités Unies et Calmette), du Pont de Flandres et de la rue Chaude Rivière (entre le Pont de Flandres et la rue Dumont d’Urville).

À partir de 23h, vers Lille-Centre les sorties 2 et 2a (N356, Lille Grand Palais).

Les axes fermés le mercredi 6 juillet

À partir de 6h, vers la rue de Bavay la sortie 2 (Lille-Centre - M651) et vers le Pont de Fives les sorties 3a (N356, Gares-Euralille) et 3b (N356, Lille-Fives – Lille Grand Palais).

À partir de 8h, vers Hellemmes et le Petit Maroc la sortie 1 (Hellemmes-Lille / Lille-Moulins).

À partir de 8h, l’accès au Pont de Fives par la rue Bernos.

À partir de 8h, la rue Javary dans son intégralité.

La circulation sera interdite sur tout le parcours de la parade le mercredi 6 juillet de 8h à 14h30. Pour vous rendre sur le parcours du Tour de France, privilégiez les transports en commun.

Comment venir à Lille ?

Bus, tram et métro

Privilégiez le métro pour vous rendre sur les différentes étapes du Tour de France. Les fréquences des deux lignes sont renforcées de 9h à 16h.

Ligne 1 : un métro toutes les 1 minute 40 à 2 minutes

: un métro toutes les 1 minute 40 à 2 minutes Ligue 2 : un métro toutes les 2 minutes à 2 minute 30

Du coté du tramway, la branche Roubaix sera interrompue entre les arrêts Acadias et Roubaix Eurotéléport de 10h à 15h en raison du passage de la caravane publicitaire et de la course. En dehors de ce créneau, le tramway circule normalement dans la métropole lilloise.

Du côté des bus, certaines lignes seront déviées. Rendez vous sur ilevia.fr pour avoir l'information trafic en temps réel.

Avec votre titre de transport, vous pouvez vous garer gratuitement et rejoindre le centre-ville en métro ou en TER (au départ de l'une des gares situées dans le périmètre de la Métropole lilloise) pour 1,70 euros seulement. Quelles sont les stations où vous trouverez des parkings relais gratuits ?

4 cantons (M1)

CHU Eurasanté (M1)

Les Prés Edgard Pisani (M2)

Porte des Postes (M1 et M2)

Porte d'Arras (M2)

Lomme Saint-Philibert (M2)

Pont de Neuville (M2)

Gare de la Bassée (TER)

Gare de Seclin (TER)

Gare d'Armentières (TER)

Gare de Don Sainghin (TER)

A vélo

La Métropole de Lille ouvrent les portes de trois parcs à vélo au sein de la ville de Lille, accessibles le mercredi 6 juillet de 9h à 16h :

Institut Pasteur, rue du Professeur Calmette (144 places disponibles)

Cour de l’ENSAM, 8 Bd Louis XIV (156 places disponibles)

Gare Saint Sauveur, 17 Bd Jean-Baptiste Lebas (188 places disponibles)

Ces trois lieux seront sécurisés par le Lille Université Club. Il sera possible de déposer les vélos en toute sécurité en échange d’un ticket consigne.

Attention : les stations V'Lille situées le long du parcours du Tour de France seront indisponibles le mercredi 6 juillet dès 5h du matin. Elles rouvriront progressivement à partir de 15h.

En train

La Région et le TER Hauts-de-France mettent en place un pass Tour de France qui permet de circuler librement entre Dunkerque, Saint Omer et Calais le 5 juillet et entre Lille et Wallers le 6 juillet depuis les gares des Hauts-de-France.

Pass Tour de France 1 jour : 12 euros

Pass Tour de France 2 jours : 17 euros.

De la gare de Lille-Flandres, vous pouvez vous rendre sur la ligne de départ à pied.. Vous pouvez aussi prendre la ligne 2 du métro et descendre à la station Grand-Palais.

En voiture

Si vous venez en voiture à Lille pour assiter au départ de la 5e étape du Tour de France, prenez vos précautions. Les accès proches du site du départ seront fermés le mercredi 6 juillet.

Sortie n°1 Hellemmes-Lille Lille Moulins (depuis A1 et A25) > fermée de 8h à 14h30

Sortie n°2 (M651) Lille centre - Hellemmes (CNFP) > fermée de 6h à 14h30

Sorties n°6 Marcq-en-Baroeul - ZI de la Pilaterie (depuis Lille et depuis l'A22) > fermée de 9h à 14h30

Sorties n°3a et 3b (N356) Gares Euralille et Lille Fives - Grand Palais > fermées dès 6h

Deux échangeurs seront fermés dès le mardi 6 juillet au soir :