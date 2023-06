Tour de France à Bordeaux : comment circuler et où se garer pour voir l'arrivée

Le Tour de France est de retour à Bordeaux après 13 ans d'absence ce vendredi 7 juillet . Un événement qui va forcément attirer les foules aux abords de la ligne d'arrivée tracée sur les quais de la Garonne , au niveau de la place de Quinconces. D'ailleurs, un "fan park" sera ouvert, place des Quinconces, dès le jeudi et un écran géant sera installé sur les quais au niveau du Miroir d'eau ( consultez le programme des animations sur le site de la ville de Bordeaux ). Comment circuler ? Où se garer ? France Bleu fait le point sur les principales restrictions de circulation et de stationnement mises en place à l'occasion de ce rendez-vous populaire.

Circulation interdite sur le parcours des coureurs

La caravane publicitaire (vers 15h30), puis les coureurs (vers 17h20) arriveront par la rive droite de la Garonne, depuis Floirac et le quai Deschamps. En empruntant le pont Saint-Jean, ils rejoindront la rive gauche pour un sprint de deux kilomètres sur les quais jusqu'à la ligne d'arrivée aux Quinconces. Tout ce secteur et tout au long du parcours de l'étape, la circulation sera interdite à partir de 12h30 le 7 juillet. Le pont Saint-Jean sera fermé à la circulation dès le jeudi à 22h jusqu’au vendredi, 21h.

Un parking vélos sur réservation

Clairement, la voiture n'est pas recommandée ce jour-là. Un parking vélo sécurisé gratuit, d'une capacité de 770 vélos, sera ouvert au niveau des Quinconces. Il est accessible sur réservation et géré par AG2R , partenaire du Tour de France. Il sera ouvert le jeudi 6 juillet de 14h à 21h et le vendredi 7 juillet de 10h à 19h (les mêmes horaires que le "fan park").

Des transports en commun interrompus ou déviés

La Ligne B du tramway sera interrompue entre les stations Quinconces et Claveau à partir du jeudi 6 juillet à 22h jusqu'au vendredi, 23h. Une desserte de substitution par bus sera mise en place. Les Lignes C et D devraient être interrompues sur les quais le vendredi 7 juillet dès 14h en fonction de l’affluence des spectateurs. La métropole de Bordeaux précise que l'objectif est de continuer à les faire circuler le plus longtemps possible pour desservir la gare St Jean. Les lignes C et D reprendront leur service à 19h le vendredi.

Sur plusieurs axes situés sur le passage de la course (Floirac, Quais de la Souys, Pont Saint-Jean), des lignes de bus devront être déviées le vendredi 7 juillet après-midi entre 12h et 18h30 environ.