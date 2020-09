Tour de France à Grenoble : attention aux modifications de circulation des transports en commun

Le Tour de France dans les rues et sur les routes de la métropole de Grenoble pendant deux jours c'est une fête mais ce sont aussi des aménagements de circulations qui concernent les transports en commun. La TAG, compagnie des transports en commun de Grenoble a mis en place un certain nombre d'adaptations. Voici les principales :

Mardi la course contourne le centre de la métropole

Mardi 15 septembre lors de l'étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans, les tramways seront épargnés mais pas les grandes lignes Chrono. En direction de Montbonnot-Saint-Martin, la C1 n'ira pas jusqu'au terminus du Pré de l'eau entre 12h et 15h. Elle s'arrêtera à INRIA. Dans l'autre sens, vers Jean Macé, la desserte des arrêts INRIA, Baudonnière, Busserolles et Norbert Ségard s'effectuera avec une correspondance à l'arrêt Maupertuis. La ligne C2, dans le prolongement de la ligne de tramway E entre Louise Michel et Pont-de-Claix, sera limitée à l'arrêt Irène Joliot-Curie, de 12 h à 17 h environ et n'ira pas juqu'à Pont Rouge. Concernant les lignes Proximo : les lignes 13, 15, 16, 19, 21, 23 et 25 connaissent des limitations de trajets. Les lignes 21 (Seyssins - Le Pont-de-Claix) et 23 (Vizille, Gières, Saint-Martin-d'Hères) seront même carrément à l'arrêt entre 12h30 et 17h30.

Mercredi elle le traverse...

Le mercredi 16 septembre c'est plutôt au cœur de la métropole qu'il y aura des impacts. La ligne A du tramway sera interrompue de 9h30 à 13h30 entre Albert 1er de Belgique et Gares. La ligne B ne circulera pas entre Sainte-Claire et Oxford de 9 h 30 à 13 h 30. Un "bus relais" prendra néanmoins en charge le trajet entre le Palais de Justice et Oxford. La ligne C enfin sera interrompue entre Flandrin Valmy et Gustave Rivet de la prise de service jusqu'à 13 h 30.

La ligne Chrono C1 sera encore impactée ce jour-là avec une interruption à l'arrêt Plaine Fleurie et un terminus provisoire à Grand Sablon, du début de service à 17 h environ. Il n'y aura pas de bus entre Plaine-Fleurie et Jean Macé. La ligne C3 ne circulera pas entre Championnet et Victor Hugo de la prise de service jusqu'à 19h. La ligne C4 elle, ne circulera pas entre Jean Racine et Victor Hugo du début de service jusqu'à 19h, avec la mise en place d'une déviation par Malherbe, Eugène Sue, Capuche Gustave Rivet et Caserne de Bonne.

En matière de ligne Proximo tout ce qui passe dans le secteur du Parc Paul Mistral, de Chavant et de Victor Hugo est impacté. Ainsi que les lignes perpendiculaire à l'axe Liautey-Agutte Sembat-Rey et celles passant sur les quais. Ça fait du monde : les lignes 12, 13, 14, 15 et 16. Auxquelles il faut ajouter les Flexo et Sacado (scolaires) en direction de Meylan et du Grésivaudan.