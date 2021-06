Tour de France : circulation difficile à Amboise ce jeudi 1er juillet entre 9h et 16h

Attention, circulation difficile ce jeudi 1er juillet à Amboise en raison du passage de la 6e étape du Tour de France entre Tours et Châteauroux (étape de 160 km). Du mercredi 30 juin 20h jusqu'au 1er juillet 16h, le stationnement sera strictement interdit dans le périmètre de la course.

Le stationnement sera strictement interdit des deux côtés des voies de l’itinéraire : sur la RD952, quai du Général de Gaulle, avenue des Martyrs de la Résistance, place Saint-Denis, rue Bretonneau, avenue Emile Gounin. Tout véhicule stationné dans ces zones du parcours sera mis en fourrière. Des parkings supplémentaires seront exceptionnellement ouverts : Avenue de Tours (près de la zone de covoiturage), boulevard Anatole France (face à l’école Jules Ferry) et sur le plateau des Châtelliers, rue Augustin Thierry.

La caravane passera vers 12h et les coureurs vers 14h30

Attention, les parkings suivants seront fermés au public :

Parking des bords de Loire (quai Charles Guinot)

Parking de l’ancienne caserne des pompiers (rue Grégoire de Tours)

Parking de la Fontaine de Max Ernst et parking du kiosque (quai du Général de Gaulle)

Une partie du parking réservé aux bus de la place du marché sera réservée aux véhicules de secours. Le parking du mail sera partiellement fermé

Il faut rentrer vos poubelles et votre véhicule

La circulation sera interdite pour tous les véhicules sur l'itinéraire de la course. Depuis le carrefour de Nazelles-Négron, route départemental RD 952, la course empruntera les Ponts Maréchal Leclerc, le quai du Général de Gaulle, l’avenue des Martyrs de la Résistance, la rue Bretonneau, l’avenue Emile Gounin et se dirigera ensuite vers La Croix-en-Touraine. Par ailleurs l'Ile d'Or sera bloquée toute la journée.