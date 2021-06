CARTE - Tour de France : circulation et stationnement fortement perturbés dans l'agglomération de Laval

Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs convergeront vers Laval pour assister à l'étape du Tour de France entre Changé et l'Espace Mayenne, le 30 juin. Si l'événement suscite un énorme enthousiasme, ce sera aussi terriblement difficile de circuler dans et autour de Laval.

Faire du vélo, le jour du Tour de France, plutôt bien vu, ou alors la marche. Votre voiture, laissez-la au garage ! Circuler ne sera pas impossible évidemment, certains axes, certaines rues ne seront pas bloqués mais franchement il vaudra mieux éviter de prendre le volant. Aller de A à B en faisant des détours de plusieurs kilomètres, ce n'est pas très amusant. Circulation et stationnement interdits le long du parcours et à proximité immédiate dès le 29 juin à 19h et jusqu'au 1er juillet 8h.

La mairie de Laval vous incite à anticiper vos déplacements et à garer votre véhicule à l'extérieur du périmètre de la course, comme au Palindrome et sur la zone de Montrons où des parkings seront spécialement aménagés.

Les habitants d'un quartier de la ville, plus particulièrement, celui d'Hilard, coincé entre la rivière et la zone d'arrivée, seront, eux, coupés du monde ou presque pendant 24 heures, ça concerne 1.500 personnes au moins. Pour les piétons, à Hilard et ailleurs dans la ville, le franchissement du circuit sera possible mais seulement en quelques endroits, 9 au total. En dehors de ces points de passage, ce sera interdit.