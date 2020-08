Tour de France : circuler dans la métropole niçoise le week-end prochain sera compliqué

Le grand départ du Tour de France 2020, c'est ce samedi à Nice. Les Alpes-Maritimes vont passer un week-end rythmé par la Grande Boucle. Pour laisser passer les coureurs et la caravane, le réseau routier de la Métropole niçoise sera fortement perturbé dans les prochains jours.

A partir de vendredi, jusqu'au lundi 31 août, 15h, la nationale 202 sera fermée à la circulation, dans les deux sens. Il sera impossible d'emprunter la route nationale, pour entrer ou sortir de Nice, bouclée entre le pont Saint-Isidore et la zone industrielle de Carros. La route de Grenoble, qui mène à la RN202 depuis le centre-ville de Nice, sera elle aussi fermée à la circulation, samedi 29 août, de 9h à 19h, à partir de la rue Nicot de Villemain.

Pour le reste du réseau routier, dans le pays niçois, les routes seront fermées au fur et à mesure du passage du Tour de France.

Samedi, par exemple, la première étape du Tour fera plusieurs boucles, par Aspremont, Castagniers, Tourette-Levens et Carros. Dès 8h ce samedi, la route M14 entre Falicon, Aspremont et Castagniers sera fermée. La M20, entre Tourette-Levens et Carros, sera elle aussi fermée à la circulation, dès midi ce même jour.

Tous ces axes devraient rouvrir entre 18h45 et 19h1 le soir même, selon l'avancement de la course cycliste.

La Métropole Nice Côte d'Azur et la Ville de Nice sont en charge de l'accueil des trois premières étapes de la Grande Boucle, samedi dimanche et lundi prochain. Les images ci-dessous récapitulent l'organisation du réseau routier sur ces trois jours : axes bloqués à la circulation, heures d'interruption du trafic. Avec en prime, les heures prévues de passage du peloton et de la caravane du Tour de France dans plusieurs lieux de la Métropole.

A noter que sur la totalité du parcours du Tour, le stationnement est strictement interdit.

La première étape du Tour, prévue ce samedi. - ASO

L'étape 2 aura lieu dimanche. - ASO

La troisième étape fera sortir le Tour des Alpes-Maritimes. - ASO