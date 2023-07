Tour de France 2023 : comment circuler en Alsace lors de la 21e étape qui arrive au Markstein ?

Il devrait y avoir du monde ce samedi 22 juillet sur le bord des routes pour le passage de l'unique étape en Alsace du Tour de France 2023. La 20e étape relie Belfort au Markstein . Cette avant dernière de ce Tour pourrait être décisive et désigner le vainqueur de ce Tour 2023, avant l'arrivée prévue à Paris dimanche. pour admirer les coureurs, il faudra s'armer de patience. Les routes et accès sont strictement encadrés. De nombreuses restrictions de circulation sont à prévoir. Et certaines sont mises en place dès mercredi 19 juillet. Retrouvez le détail dans cet article.

ⓘ Publicité

Les restrictions et interdictions de circulation le 22 juillet

Le parcours de la course est totalement fermé à la circulation le jour du passage des coureurs du Tour de France, à savoir le 22 juillet.

Il est interdit de circuler et de stationner sur les routes empruntées par la course d'une à deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et une demi-heure à une heure après le passage de la course.

le passage de la caravane publicitaire et le passage de la course. La circulation restera fermée aux véhicules au sommet du Markstein jusqu’en fin de soirée.

Mise en place par la gendarmerie d’un filtrage sur les routes d’accès au Markstein (sauf RD27 depuis le lac de Kruth-Wildenstein) pour permettre au public de monter. Le stationnement des véhicules sera autorisé uniquement du côté droit de la chaussée (dans le sens de la descente).

Le profil de la 20e étape entre Belfort et le Markstein - A.S.O.

Les horaires détaillés de l'étape, y compris ceux de la caravane, sont à consulter dans ce document.

loading

Les restrictions de circulation dans le Haut-Rhin lors du passage de la 20e étape du Tour de France 2023 - Préfecture du Haut-Rhin

Les abords seront difficile d'accès. En Alsace, cela signifie que le secteur du Petit Ballon, du col du Platzerwassel, du col de la Schlucht, du Grand Ballon et du Markstein seront impactés par des restrictions le vendredi 22 juillet

Les restrictions de circulation dès le vendredi 21 juillet à minuit

Interdiction de circulation et de stationnement sur la RD27 entre le carrefour avec la RD27 (Schnepfenried) et la RD430 (route des Crêtes).

Les restrictions de circulation dès le vendredi 21 juillet à 14h

Les routes suivantes d'accès au sommet du Markstein seront fermées

la RD430 entre le carrefour avec la RD27 (Breitfirst) et le Markstein

la RD430 entre la RD5 b III (route des Américains) et le carrefour avec la RD27 (Breitfirst)

la RD430 entre la sortie de Linthal au carrefour avec la rue de la Lauch (après le pont sur la Lauch) et le Markstein

la RD431 entre le Grand Ballon au niveau du col (demi-barrière) et le Markstein

Les restrictions de circulation dès le mercredi 19 juillet à 20h

La RD27 entre le lac de Kruth-Wildenstein et le sommet du Markstein sera fermée et le stationnement totalement interdit.

Vous pouvez retrouver le détail de ces interdiction de circulation et de stationnement sur le site internet de la Préfecture du Haut-Rhin.