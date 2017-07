Tour de France : comment circuler en Drôme Ardèche le 18 juillet lors de la 16e étape

Prévoyez vos déplacements le 18 juillet lors de la 16e étape du Tour de France. Le parcours traverse la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme. Le passage du peloton et de la caravane va entraîner la fermeture de nombreuses routes départementales et rues ou avenues à La Mure.

Si vous devez vous déplacez le 18 juillet, vous allez devoir prévoir où vous allez circuler. Le Tour de France, et la caravane publicitaire auparavant, va emprunter un peu plus de 49 kilomètres de routes départementales en Ardèche et 52 kilomètres dans la Drôme. Ces axes seront évidemment fermés, d'autres routes attenantes le seront également pendant plusieurs heures. La circulation sera fortement perturbée dans le Nord-Ardèche et le secteur de Romans, ville arrivée de la 16e étape du Tour de France.

Le plan de circulation à l'arrivée à Romans-sur-Isère

Stationnement interdit du lundi 17 juillet à 14 heures jusqu’au mardi 18 juillet à 22 heures :

Boulevard Voltaire

Carrefour de l'Europe

Place Jean-Jaurès (voie Nord et Sud)

Parking 75° RI (entre rue du Capitaine-Bozambo et place Jean-Jaurès),

Cours Pierre-Didier (voie Nord et Sud)

Rue Jacquemart (de la place Jean-Jaurès jusqu’à la rue Guillaume)

Rue Pierre-Semard (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Rue Président Félix-Faure (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Rue de la République (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Avenue Victor-Hugo (de la place Jean Jaurès à la rue Palestro)

Rue Solférino (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Avenue Max-Dormoy (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Avenue André-Doucin

Rond-point Paul-Deval

Boulevard de la Libération

Place Massenet

Rond-point André-Morel

Avenue Charles-Jourdan

Rue Etienne-Dolet (entre la place Massenet et la rue de l’Isère)

Rue de l’Isère (entre la rue Etienne-Dolet et l’avenue Charles-Jourdan)

Avenue Adolphe-Figuet (du boulevard Voltaire jusqu’à la rue Ampère)

avenue Georges-Pompidou (du gymnase Aragon jusqu’à la rue Alphonse-Gilibert)

Rue Emile-Zola au droit de la rue Honoré-Daumier jusqu’au gymnase Louis-Aragon

Circulation interdite mardi 18 juillet 2017 de 5 heures à 22 heures :

Boulevard Voltaire

Carrefour de l'Europe

Place Jean-Jaurès (voie Nord et Sud)

Parking 75° RI (entre rue du Capitaine-du-Bozambo et place Jean-Jaurès)

Cours Pierre-Didier – voie Nord et Sud

Rue Jacquemart (de la place Jean-Jaurès jusqu’à la rue Guillaume)

Rue Pierre-Semard (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Rue Président Félix-Faure (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Rue de la République (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Avenue Victor-Hugo (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Rue Solférino (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Avenue Max-Dormoy (de la place Jean-Jaurès à la rue Palestro)

Rue André-Doucin

Rond-point Paul-Deval

Boulevard de la Libération

Rue du Puy

Impasse Saint-Vallier

Rue du Réservoir

Rue de la Fontaine

Rue du Docteur-Perret

Avenue Duchesne

Côte des Masses

Rue Jeanne-d’Arc (jusqu’au boulevard Rémy-Roure)

Rue Simone-Abat (jusqu’à l’avenue Marcel-Paul)

Rue Victor-Boiron

Rue Eugène-Blain

Rue Bouvet

Rue Danton

Rue Docq

Rue Turpin

Rue du Pré-Vert

Rue Praneuf

Rue du Lieutenant-Grimaud

Rue Ernest-Bonnardel

Rue Gaillard

Rue Paul-Bert

Circulation interdite mardi 18 juillet de 7 heures à 22 heures (depuis la commune de Bourg-de-Péage) :

Boulevard Alpes-Provence

Pont du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Rond-point André-Morel

Avenue Charles-Jourdan

Rue Etienne-Dolet entre la place Massenet et la rue de l’Isère

Rue de l’Isère (entre la rue Etienne- Dolet et l’avenue Charles-Jourdan)

Avenue Adolphe-Figuet (du boulevard Voltaire jusqu’à la rue Descartes)

Rue Ampère

Circulation interdite mardi 18 juillet de 12H30 à 22 heures :

Place Carnot,

Boulevard Gabriel-Péri

Passage Evariste-Galois

Pont supérieur Evariste-Galois

Rue François-Pouzin

Rue Charles-Michels

Rue Germain-Martin (dans le sens Est-Ouest)

Rue Pouchelon (de la rue Germain jusqu’au droit de la rue Marceau)

Toutes les rues comprises entre la rue Palestro et le boulevard Gabriel-Péri

Les déviations autour de Romans

Afin d’éviter le centre ville de Romans, il est conseillé d'emprunter le Contournement Nord-Ouest (CNOR) pour se rendre en périphérie de Romans-sur-Isère, dans les villages et villes voisins et à l'hôpital de Romans.

il est conseillé d'emprunter le Contournement Nord-Ouest (CNOR) pour se rendre en périphérie de Romans-sur-Isère, dans les villages et villes voisins et à l'hôpital de Romans. En provenance de Valence, sortir à l’échangeur 7 et privilégier, dans tous les cas, le pont des Allobroges et le CNOR pour accéder à Romans-sur-Isère (hors centre-ville interdit à la circulation).

sortir à l’échangeur 7 et privilégier, dans tous les cas, le pont des Allobroges et le CNOR pour accéder à Romans-sur-Isère (hors centre-ville interdit à la circulation). Les véhicules de plus de 3,5 tonnes seront déviés dès le giratoire situé entre le lycée horticole et l'hôpital par la rocade et suivront les déviations mises en place sur le réseau départemental.

Les parkings gratuits à Romans

Stade de pétanque des Étournelles

Place de la Presle

Cité de la Musique

Cimetière

Piscine Caneton

Avenue Gambetta (Triboulet)

Rue Delay (derrière la gare SNCF)

Quais de l'Isère

Comment circuler à Tournon-sur-Rhône ?

La caravane du Tour de France y est attendu vers 14h15 et les coureurs cyclistes vers 16 heures le 18 juillet.

Stationnement interdit le mardi 18 juillet de 12h30 à 18 heures :

Depuis le pont de Douce Plage jusqu’au Pont Toursier

Route de Lamastre

Avenue Maréchal Foch

Quai Marc Seguin

Quai Charles de Gaulle

Stationnement interdit du lundi 17 juillet à 18 hueres au mardi 18 juillet à 22 heures : Quai Farconnet

Circulation interdite du lundi 17 juillet à 18 heures au mardi 18 juillet à 22 heures : Depuis le pont de Douce Plage jusqu’au Pont Toursier

Parkings disponibles :

Parking des Graviers

Octroi

Ancienne Gare SNCF

MMPT

Piscine

Stade

Le plan de circulation en Ardèche

Les coureurs cyclsites emprunteront les RD226A, RD226 et RD9, de la limite de la Haute-Loire jusqu’à Tournon-sur-Rhône via Devesset en direction de Saint-Bonnet-le-Froid, Lalouvesc, Saint-Félicien et Saint-Victor, puis se dirigeront vers la Drôme par la RD95.

La circulation sera bloquée par les forces de l’ordre environ une heure avant le passage de la caravane :

11h30-16h : Limite Haute-Loire – Devesset – Lalouvesc (RD226A, RD226, RD9 et RD532)

12h-16h30 : Lalouvesc – Saint-Victor – carrefour du pont de « Douce Plage » - Tournon-sur-Rhône (RD532 et RD534)

12h30-17h30 : Carrefour RD532 et RD534 – traversée de Tournon-sur-Rhône (RD532, RD86 et RD95)

Les horaires de passage et routes empruntées par la caravane et les coureurs lors de la 16e étape

