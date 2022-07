Le Tour de France 2022 fait étape en Isère les 14 et 15 juillet lors des 12e et 13e étapes. Les coureurs relieront Briançon (Hautes-Alpes) à l'Alpe-d'Huez puis Le Bourg-d'Oisans à Saint-Étienne (Loire). Découvrez ci-dessous toutes les restrictions de circulations lors du passage du peloton.

Tour de France : comment circuler en Isère et dans les Hautes-Alpes des coureurs les 14 et 15 juillet

Soyez prévoyants ! Des routes seront barrées, des déviations mises en place, des interdictions de stationner ici ou là en Isère les 14 et 15 juillet à l'occasion du passage du Tour de France, notamment en Oisans. À l'occasion des 12e et 13e étapes, les coureurs vont d'abord relier Briançon (Hautes-Alpes) à l'Alpe-d'Huez puis Le Bourg-d'Oisans à Saint-Étienne (Loire). Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les restrictions de circulation.

Le 10 juillet avec "l'Étape du Tour" à l'Alpe-d'Huez

C'est une course qui ne fait pas partie du "vrai" Tour de France mais ce sont bien les mêmes organisateurs qui, avant le passage du peloton, réserve chaque année une étape du Tour aux cyclistes amateurs. Avant le peloton le 14 juillet, près de 16 000 amateurs -et grimpeurs chevronnés- sont attendus le 10 juillet entre Briançon et l'Alpe-d'Huez. Cette année, les cyclistes amateurs effectueront l’une des étapes de montagne du Tour de France, de Briançon à l’Alpe-d’Huez. Pour cette 30e édition de "l'Étape du Tour", les arrivées sont prévues entre 11h50 et 20h20 à l’Alpe-d’Huez.

► L'Étape du Tour

► Les routes fermées en Oisans le 10 juillet (département de l'Isère)

Les routes seront fermées à la circulation 30 minutes avant le passage du premier coureur et fermées 15 minutes après le passage du dernier :

Montée vers l'Alpe-d'Huez, D211 fermée dans les 2 sens de circulation entre 10h30 et 20h30.

Col de la Croix de Fer fermé de 8h30 à 17h45.

Col du Galibier fermé de 6h à 13h.

Col du Lautaret fermé entre le col et Briançon de 6h à 11h.

D526, entre Vaujany (carrefour D526/D43a) et le col de la Croix de Fer, fermée dans les 2 sens de circulation de 9h30 à 17h45.

D526, entre Rochetaillée et le carrefour d'accès à Vaujany (D526/D43a).

D44c et D44 entre l'aval du barage et la Carreyre (D44/D526), fermées dans les 2 sens de circulation de 10h à 18h.

D1091, entre Rochetaillée et Le Bourg-d'Oisans (giratoire Sud), fermée dans les 2 sens de circulation de 10h30 à 18h30.

Col de Sarenne entre L'Alpe-d'Huez et Mizoën, sur la D25-D25a : sens montant unique de 10h à 15h, sens descendant unique de 15h30 à 20h.

Depuis Grenoble, deux accès possibles pour accéder à l'Oisans :

Axe principal : Vizille via la N85 puis la D1091. Attention, D1091 fermée dans les 2 sens de circulation, entre Rochetaillée et Le Bourg-d'Oisans (giratoire Sud), le 10/07 de 10h30 à 18h30. Attention, D526, fermée dans les 2 sens de circulation, entre Rochetaillée et le carrefour d'accès à Vaujany (D526/D43a), le 10/07 de 9h30 à 17h45.

Attention, D1091 fermée dans les 2 sens de circulation, entre Rochetaillée et Le Bourg-d'Oisans (giratoire Sud), le 10/07 de 10h30 à 18h30. Attention, D526, fermée dans les 2 sens de circulation, entre Rochetaillée et le carrefour d'accès à Vaujany (D526/D43a), le 10/07 de 9h30 à 17h45. Ou par le col d’Ornon (D526) puis la D1091. Attention, D1091 fermée entre Rochetaillée et Le Bourg-d'Oisans, dans les 2 sens de circulation, le 10/07 de 10h30 à 18h30.

L'Étape du Tour le 10 juillet en Savoie et dans les Hautes-Alpes

N94 à Briançon, route fermée de 6h30 à 9h30

D1091 de Briançon au col du Lautaret, fermeture de 6h30 à 11h

Col du Lautaret, fermeture à 6h

D902 du col du Lautaret au col du Galibier, fermeture de 6h00 à 13h00

D902 de Valloire au col du Lautaret, fermeture de 6h00 à 13h00

D902 de Valloire à Saint-Michel-de-Maurienne, fermeture de 8h00 à 13h30

D1006 de Saint-Michel-de-Maurienne à Saint-Jean-de-Maurienne, fermeture de 8h15 à 14h

A43 à la sortie autoroute n°29, fermeture de 8h15 à 14h

D926 de Saint-Jean-de-Maurienne au col de la Croix de Fer, fermeture de 8h30 à 17h

D926/D927 du col de la Croix de Fer au col du Glandon, fermeture de 9h30 à 17h

D526 du col de la Croix de Fer à Vaujany, fermeture de 9h30 à 17h45

► Restrictions de circulation à Briançon au départ le 10 juillet

À Briançon le 14 juillet

La caravane publicitaire du Tour partira de Briançon vers 11h, passera à Chantemerle vers 11h25, La Salle-les-Alpes vers 11h30, Le Monêtier-les-Bains vers 11h40. Les coureurs de l'étape Briançon / L'Alpe d'Huez partiront de Briançon à 13h et traverseront la vallée de Serre-Chevalier en direction du col du Galibier. Les premiers coureurs arriveront au sommet du col du Galibier vers 14h15.

► Les restrictions de circulation le 14 juillet au départ à Briançon

► Les fermetures de routes entre Briançon et le col du Lautaret le 14 juillet

- - Ville de Briançon

Dans l'Oisans et à l'Alpe-d'Huez le 14 juillet

Après avoir traversé les Hautes-Alpes et franchi les cols savoyards, les cyclistes du Tour de France entreront en Isère par la départementale 526 qui longe le lac de Grand’Maison. Ils traverseront l’Oisans (Vaujany, Oz-en-Oisans, Allemond, Le Bourg-d’Oisans) avant de grimper les 21 virages de l’Alpe-d’Huez, ville d’arrivée. Les routes seront fermées une heure avant le passage de la caravane et rouvertes 30 minutes après le passage de la voiture balais.

Une attention particulière est demandée aux automobilistes empruntant le secteur de Rochetaillée : le croisement de la D526 et de la D1091 sera fermé de 14h30 à 18h. Le département a publié un arrêté réglementant le stationnement et la circulation sur les routes départementales concernées à l’occasion de cette 12e étape.

Les spectateurs seront traditionnellement nombreux dans la montée de l'Alpe-d'Huez pour supporter les cyclistes. Afin d’assurer le bon déroulement de l’épreuve, le stationnement sera interdit dans les virages 20 et 21 (ceux du bas) et des gendarmes sillonneront la montée les jours précédents pour rappeler les règles de sécurité dans les virages. Dans les virages n°7, dit "virage des Hollandais", et n°6, dit "virage des Danois", des policiers de ces nationalités seront présents auprès de leurs compatriotes, en renfort de la gendarmerie. Le préfet émettra des arrêtés interdisant le transport d’alcool, l’utilisation de barbecue et de fumigènes.

► Routes coupées et déviations

Du Bourg-d’Oisans à Grenoble le 15 juillet

Le passage du peloton, parti le vendredi 15 juillet du Bourg-d'Oisans en direction de Saint-Étienne, va causer quelques perturbations en Isère dans tout le département et d'abord dans la métropole de Grenoble.

Une déviation nord-sud sera activée de 8h à 18h permettant de relier Grenoble à Briançon en empruntant la RN85 par La Mure puis la RN94. Une déviation sud-nord sera activée de 8h à 18h permettant de relier Briançon à Grenoble en empruntant la RN94 via Gap puis le RN85.

Une déviation nord/sud sera activé de 7h à 14h reliant Gap et Sisteron via le col de Lus la Croix Haute (RD1075) depuis Grenoble. Une déviation sud-nord sera activée de 7h à 14h reliant Grenoble par le col de Lus la Croix Haute (RD1075) depuis Gap et Sisteron.

► Détails des routes coupées le 15 juillet (département de l'Isère)

► Détails des routes coupées le 15 juillet (métropole de Grenoble)

Fermetures dans l'agglomération grenobloise le 15 juillet

De 09h30 à 15h30 :

À Grenoble : avenue Jean-Jaurès à Eybens, avenue Jean-Perrot, boulevard Maréchal-Joffre, boulevard Gambetta, place Hubert-Dubedout, quai Claude-Bernard, rue Durand-Savoyat et avenue des Martyrs (Grenoble)

À Fontaine : rue de l’Argentière

N87 (Rocade Sud) - Échangeur n° 5 Eybens

N481 - Bifurcation A48 à Porte de France

N481 - Bretelle d’entrée de l’échangeur n°15 Saint-Martin-Le-Vinoux

N481 - Bretelle de sortie de l’échangeur n°16 Pont d’Oxford vers Grenoble Gare

A480 - Échangeur n°1 Martyrs

► Détails des routes coupées le 15 juillet (département de l'Isère)

► Détails des routes coupées le 15 juillet (métropole de Grenoble)

Fermetures de Grenoble à Vienne le 15 juillet

De 11h00 à 15h00 :

D1532 Sassenage à Veurey-Voroize

D105F Pont barrage (accès au P+R ouvert)

D3 Après le giratoire de sortie de l’aire de repos de l’Île Rose

De 11h45 à 15h00 : D1532 - Veurey-Voroize à Saint-Quentin-sur-Isère

De 12h00 à 15h15 : Secteur de Tullins

De 11h45 à 15h15 : A49 - Echangeur n° 11 Tullins

► Détails des routes coupées (préfecture de l'Isère)

► Détails des routes coupées le 15 juillet (département de l'Isère)

► Routes coupées et déviations

Vienne le 15 juillet

Le Tour de France passera par Vienne vendredi 15 juillet, à l’occasion de la 13e étape du Tour entre Le Bourg-d’Oisans et Saint-Étienne. Les cyclistes traverseront Vienne d’Est en Ouest sur la RD41, depuis Eyzin-Pinet, jusqu’à la place Saint-Louis, qu’ils emprunteront avant de continuer leur parcours via le pont De Lattre-de-Tassigny en direction de Saint-Romain-en-Gal. L’itinéraire des coureurs va couper la ville en deux parties, le Nord et le Sud. La circulation de l’une vers l’autre de ces deux parties ne sera pas possible entre 13h et 17h et la circulation sera fortement perturbée de chaque côté (voir plan ci-dessous). La municipalité de Vienne invite donc les automobilistes et piétons à différer les déplacements du moins à ne pas être pris au dépourvu.

La sortie 9 "Vienne Centre" de l’Autoroute A7 (sens Nord-Sud) sera fermée de 13h à 16h45.

La sortie 11 de l’Autoroute A7 (sens Sud-Nord) sera fortement déconseillée.

RN7, à droite de la place Saint-Louis à Vienne de 13h à 16h45.

RN7, quai Pajot, en direction de Vienne centre au carrefour avec la RD1407, 13h à 16h45.

RN7, quai Jean Jaurès, en direction de Grenoble au carrefour du cours Marc-Antoine Brillier, 13h à 16h45.

Les lignes de transport urbain seront également perturbées.

► Plan de circulation à Vienne le 15 juillet

► Détails des routes coupées (préfecture de l'Isère)

► Détails des routes coupées le 15 juillet (département de l'Isère)

Les cartes, horaires et parcours détaillés des étapes

La fermeture et le rétablissement des deux sens de la circulation sur les routes sont laissés à l’initiative des services de gendarmerie. La fermeture intervient dès le matin tôt jusqu'au passage des coureurs, suivant la progression de la caravane puis du peloton. La 9e étape entre Aigle et Châtel le 10 juillet

La 12e étape entre Briançon et l'Alpe-d'Huez le 14 juillet

La 13e étape entre Le Bourg-d'Oisans et Saint-Étienne le 15 juillet

