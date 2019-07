Tour de France : comment circuler en Savoie ?

Attentions aux restrictions de circulations qui sont mises en place en Savoie cette semaine, avec l'arrivée du Tour de France dans le département. Trois étapes passent par la Savoie cette année à partir de jeudi, et dès ce lundi, des restrictions de circulations étaient mises en place. Il est notamment déjà interdit de stationner sur les cols du Galibier, de l'Iseran et de Roselend sur certaines places matérialisées pour les services d'ordre.

Plus de 10.000 spectateurs sont attendus à Valloire ce jeudi, plus de 40.000 à Tignes vendredi et 70.000 à Val Thorens samedi.

Voici les restrictions de circulations pour cette semaine :

Mardi 23 juillet, stationnements restreints aux cols

Interdiction de stationner entre Bonneval et le Col de l’Iseran (RD902) à partir de 20h00

Mercredi 24 juillet, accès fermé aux cols

L’accès au Col du Galibier (RD 902) sera fermé du mercredi 24 juillet à 18h00 jusqu’au jeudi 25 juillet à 20h30.

(RD 902) sera fermé du mercredi 24 juillet à 18h00 jusqu’au jeudi 25 juillet à 20h30. Le stationnement entre Saint Martin d’Arc et le Col du Télégraphe sera interdit du mercredi 24 juillet à partir de 20h00 jusqu'au jeudi 25 juillet 20h30.

Jeudi 25 juillet : étape Embrun – Valloire

De Saint Martin d’Arc (aire de chaînage) à Valloire : fermeture de 6h30 jusqu’à 20h30 de la RD902.

Fermetures anticipées de Bonneval sur Arc au Pont Saint Charles (via Col de l’Iseran) : fermeture dans les 2 sens du jeudi 25 juillet à 20h00 au vendredi 26 juillet à 17h00 de la RD902.

Agglomération de Saint-Jean de Maurienne : rue de la Libération, rue de la République, rue de la Bastille et rue Louis Sibué : fermeture du jeudi 25 juillet à 19h00 au vendredi 26 juillet à 17h00.

Vendredi 26 juillet : étape Saint-Jean de Maurienne – Tignes

Traversée de l’agglomération de Saint-Jean-de-Maurienne :

- Place de la Cathédrale, quai de l’Arvan et Avenue Henri Falcoz : fermeture de 6h00 à 14h30

- Avenue du Mont Cenis, Rue du Parc de la Vanoise et Léon Gros : fermeture de 10h30 à 14h30

De Saint-Jean-de-Maurienne au Bochet (Montricher Albanne) : fermeture de 10h30 à 14h00 de la RD 81

De Saint-Julien-Mont-Denis à Saint-Michel-de-Maurienne : fermeture de 10h45 à 14h15 de la RD 79 et RD 1006. Péage n°29 de l’A43 à Saint-Michel-de-Maurienne dans les deux sens : fermeture de 11h00 à 14h30.

Fermeture de 11h à 15h : De Saint Michel de Maurienne à Saint André : RD 1006

De Saint André à Fourneaux : RD 215. De Fourneaux à Modane : RD 1006

La desserte de la Haute Maurienne sera impossible (RD1006 et A43) entre Modane et Saint-Julien- Mont-Denis de 10h30 à 15h00

Péage n°30 de l’A43 du Freney, sortie n°30 en direction de Modane : fermeture de 11h00 à 15h00

De Modane à Aussois : fermeture de 11h15 à 15h15 de la RD 215

De Aussois à Sollières l’endroit : fermeture de 11h30 à 15h30 de la RD 83

De Sollières l’envers à Lanslebourg : fermeture de 11h45 à 15h45 de la RD 1006

La route d’accès au Col du Mont-Cenis (RD1006) sera fermée entre 12h00 et 16h00, empêchant ainsi l’accès depuis la France au Col du Mont Cenis. L’accès au lac et au col depuis l’Italie demeure possible

Passage de la course sur la RD 115 (Lanslevillard) pour cause de travaux sur l’Arcellaz

De Lanslevillard à Bonneval sur Arc : fermeture de 12h00 à 16h30 de la RD 902

De Bonneval sur Arc à Val d’Isère : fermeture jusqu’à 17h00 de la RD902

De Val d’Isère au croisement avec RD 87b pour les Brévières : fermeture de 13h15 à 17h30 de la RD 902

Du croisement avec RD87b à Tignes Les Brévières : fermeture de 13h15 à 17h45

Du Pont Billard à Tignes Les Boisses : fermeture de 8h00 à 17h45 de la RD87b

De Tignes Les Boisses à Tignes Le Lac : fermeture de 11h00 à 19h00 de la RD87a, pour assurer l’évacuation de la caravane

De Tignes Le Lac à Tignes Val Claret : fermeture de 7h00 à 19h00 de la RD87a

Du carrefour RD902 – RD87A à Tignes Les Boisses (section hors course) : fermeture de 13h00 à 19h00 de la RD87a pour dérivation des véhicules hors course et évacuation de la caravane

Restrictions anticipées de l’étape 20 Du Col du Méraillet aux Chapieux (via le Cormet de Roselend) : fermeture à partir de 20h00 jusqu’à 15h15 le samedi 27 juillet de la RD 925 et RD 902

Du début de la côte de Longefoy jusqu’à la descente de Notre Dame du Pré : stationnement interdit à partir de 20h00 sur la RD 88

De Villarlurin au carrefour avec la RD 117: fermeture à partir de 20h00 jusqu’à 17h15 le samedi 27 juillet de la RD 96

Du carrefour avec la RD 96 à Val Thorens : RD 117 : fermeture à partir de 20h00 jusqu’à 19h00 le samedi 27 juillet

De Moûtiers au carrefour avec la RD 96 : RD 117 : interdiction de stationner à partir de 20h00 jusqu’à 19h00 le samedi 27 juillet

Samedi 27 juillet : étape Albertville-Val Thorens

Agglomération d’Albertville : Les sorties n°29 et 30 de la RN90 (dans le sens Chambéry > Albertville) seront fermées de 7h30 à 12h00 au minimum + la RD925 du Pont Albertin au giratoire de la Pierre du Roy

: Les sorties n°29 et 30 de la RN90 (dans le sens Chambéry > Albertville) seront fermées de 7h30 à 12h00 au minimum + la RD925 du Pont Albertin au giratoire de la Pierre du Roy La sortie n°31 est affectée à l’accès au Beaufortain et accès Annecy depuis Chambéry. L'itinéraire Chambéry-Annecy sera renvoyé par ½ tour à l'échangeur 31 puis sortie 30 sur RN90

L'itinéraire Annecy-Moutiers sera renvoyé par ½ tour à l'échangeur 28

sera renvoyé par ½ tour à l'échangeur 28 L'accès au giratoire de la Pierre du Roy depuis la bretelle 30 en provenance de Moûtiers sera fermé de 8h30 à 13h45

De la sortie d’Albertville - Pont des Adoubes à Beaufort : fermeture de 10h30 à 14h15 de la RD 925

De Beaufort au Col du Méraillet : fermeture de 10h30 à 15h00 de la RD 925

Du Col du Méraillet aux Chapieux (via le Cormet de Roselend) : fermeture jusqu’à 15h15 de la RD925 et RD902.

Des Chapieux à Bourg Saint Maurice (giratoire des grands cols) : fermeture de 11h00 à 15h30 de la RD902.

Agglomération de Bourg-Saint-Maurice : Fermeture de l’Avenue Maréchal Leclerc et de la route d’Hauteville-Gondon de 11h30 à 16h00. L’accès à la Haute Tarentaise en amont de Bourg-Saint-Maurice sera impossible le samedi 27 juillet de 11h30 à 16h00

: Fermeture de l’Avenue Maréchal Leclerc et de la route d’Hauteville-Gondon de 11h30 à 16h00. L’accès à la Haute Tarentaise en amont de Bourg-Saint-Maurice sera impossible le samedi 27 juillet de 11h30 à 16h00 De Hauteville-Gondon à Mâcot-la-Plagne : fermeture de 12h00 à 16h00 de la RD 220. De Mâcot-la-Plagne à Notre-Dame-du-Pré (les Plaines) et jonction avec RN90 : fermeture de 12h15 à 16h15 de la RD 88

De Centron à Moûtiers au niveau de la sortie 40 : fermeture de 13h00 à 16h45 de la RN 90

Dans le sens Albertville-Tarentaise , seul l'accès à Moutiers sera possible par la sortie n°39 et l'accès à la RD117 par la sortie n°40. La desserte de la Haute-Tarentaise sera impossible (RN90 et RD88) entre Moûtiers et Centron de 13h00 à 16H45

, seul l'accès à Moutiers sera possible par la sortie n°39 et l'accès à la RD117 par la sortie n°40. La desserte de la Haute-Tarentaise sera impossible (RN90 et RD88) entre Moûtiers et Centron de 13h00 à 16H45 De Moûtiers (giratoire de l’Europe) à Salins-les-Thermes (Pont de l’île verte) : fermeture de 13h30 à 20h00 de la RD 915

De Salins les Thermes à Saint Martin de Belleville : fermeture de 13h30 à17h45 de la RD 96 et RD117. Fermeture RD96 sens montant prolongée de 17h45 à 20h00

De Saint Martin de Belleville à Val Thorens : fermeture à partir de 11h00 jusqu’à 21h00 de la RD 117

Toutes les restrictions de circulation sont disponibles sur www.savoie-route.fr. Les horaires de fermeture sont donnés à titre indicatif. La fermeture et le rétablissement des deux sens de la circulation sont laissés à l’initiative des services de gendarmerie et de police suivant la progression de la course.