Tour de France : comment circuler en Savoie et en Haute-Savoie ce dimanche 9 juillet ?

Le Tour de France arrive ce dimanche 9 juillet dans les Pays de Savoie avec la 9e étape : Nantua-Chambéry. La circulation en Haute-Savoie et en Savoie, ainsi que le stationnement à Chambéry seront donc très fortement perturbés.

Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie sont des habitués du Tour de France. Pour cette 104e édition de la Grande Boucle, les Pays de Savoie ne sont cependant pas à l'honneur puisqu'il n'y aura qu'une étape chez nous, celle du dimanche 9 juillet entre Nantua, dans l'Ain, et Chambéry, en Savoie. Mais, avec trois cols hors catégorie, le col de la Biche, le Grand Colombier et la montée du Chat, cette neuvième étape de 181 kilomètres à de quoi devenir l'étape reine après seulement une semaine de course. IL risque donc d'y avoir énormément de monde sur les routes de nos deux départements.

La circulation en Haute-Savoie

La 9e étape ne sera de passage qu'une demi-heure en Haute-Savoie dimanche. Les routes sont fermées, en général, deux heures avant le passage de la caravane publicitaire. Celle-ci entrera en Haute-Savoie aux alentours de 11h00, tandis que le peloton devrait y arriver aux alentours de 12h45, au niveau du barrage de Génissiat.

Les coureurs suivront la route du barrage, puis la RD 214, la RD 14 jusqu'à Challonges et Bassy, avant de bifurquer via la RD 992 vers Seyssel aux alentours de 13h20. Le détail de tous les horaires de passage de la 9e étape sont précisés sur notre carte.

La circulation en Savoie

Des nombreuses restrictions de circulation vont toucher le réseau routier départemental de la Savoie.

Samedi 8 juillet, dès 20 heures :

L'accès au Mont du Chat fermé à toute circulation dès la veille de la course, la fermeture va du Bourget-du-Lac à Meyrieux-Trouet et concerne la RD 42. Fermeture prolongée jusqu'à 18h15.

Dimanche 9 juillet :

de 13h00 à 17h30, la route est coupée de Saint-Paul-sur-Yenne à Meyrieux-Trouet, sur les RD 41, RD 42.

de 14h00 à 18h20, il sera impossible de circuler du Bourget-du-Lac à La Motte-Servolex,. Cette coupure ira du rond-point avec la RD16A jusqu’à la limite avec le Bourget-du-Lac. À noter que l'accès à La Motte-Servolex depuis la VRU (N201) sera impossible par l’échangeur n°14. Il est conseillé d'emprunter l’échangeur n°16.

Circuler et stationner à Chambéry

L'accès et la circulation seront très perturbés. L'installation du village du Tour au cœur de la ville, sur le quai des Allobroges va évidement modifier le plan de circulation dans l'ensemble du centre de Chambéry lors de l'arrivée le dimanche 9 juillet.

- www.savoie-route.fr

→ Où se garer ?

La circulation et le stationnement dans le quartier entre le quai des Allobroges, le quai du jeu de Paume, l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, l’avenue du Conte Vert, et l’avenue Alsace Lorraine seront neutralisés dès le samedi 8 juillet - minuit.

Des solutions de stationnement pour permettre de garer les véhicules des riverains sont proposées : 3 parkings sont mis à disposition.

P1 : Parking ENEDIS 4, boulevard Gambetta

P2 : Parking ancienne usine Rubanox, 235, avenue Alsace Lorraine

P3 : Parking OCV, 767, quai des Allobroges

Les parkings seront ouverts du samedi 8 juillet - 17h au lundi 10 juillet - 8h. Ils seront gardés.

→ Comment y accéder ?

Pour accéder aux parkings, vous devez vous munir d’une carte d’accès qui vous sera remise sur présentation d’un justificatif de domicile prouvant que vous habitez dans les rues concernées. Vous pouvez les récupérer à la Mairie de quartier centre 45 place Grenette, du 19 juin au 08 juillet. Tous les horaires pour effectuer ces démarches, c'est ici.

Les parking riverains et visiteurs. - Ville de Chambéry

Stationnement : veiller à ne pas empiéter sur la chaussée et les zones privatives, notamment les accès riverains

Cyclistes : veiller à respecter les interdictions de circulation, la course est précédée des véhicules d’accompagnement du Tour de France pouvant circuler à vive allure sur toute la largeur de la chaussée.

Gestion des déchets : veiller à respecter la propreté des lieux et à utiliser les sacs poubelles mis à disposition

Sécurité de la course : veiller à ne pas utiliser de ruban de chantier pour délimiter les entrées privées ou les zones de stationnement de spectateurs et veiller à ne pas s’asseoir sur les dispositifs de protection de la course (bottes de paille, barrières…)

Déplacements : anticiper largement votre trajet pour venir encourager les coureurs.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs.

Soyez très prudent lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la caravane publicitaire.

Ne traversez pas la route pour les récupérer, elle les distribue des deux côtés de la route.

Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant d’eux, même pour les encourager.

N’aspergez pas les coureurs.

Écartez-vous le plus possible de la chaussée.

Les bas-côtés ou les ras du trottoir peuvent être éventuellement utilisés par les coureurs.

Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.

N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos et selfies.

Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la main.

Respectez la dimension éco-responsable du Tour, ne jetez pas vos déchets sur le bord des routes.

Attention aux coups de chaud ! Prenez avec vous de l’eau en quantité suffisante pour assurer une hydratation optimale, notamment des enfants et des personnes âgées.

Les horaires de passage et routes empruntées par la caravane et les coureurs lors de la 9e étape