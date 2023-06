Tour de France : comment circuler et où se garer au Pays Basque

À Bilbao le 1er juillet , entre Vitoria et Saint-Sébastien le 2 juillet , entre Amorebieta et Bayonne le 3 juillet : il y aura foule pour accueillir le Tour de France au Pays Basque. Dans les villes concernées, des interdictions de stationner ou de circuler s'appliqueront avant même que la caravane et les cyclistes ne prennent la route. Comment circuler ? Où se garer ? France Bleu fait le point sur les principales restrictions de circulation et de stationnement, de Hendaye à Bayonne.

Comment circuler et se garer pour l'arrivée de l'étape à Bayonne ?

À Bayonne, ville-arrivée de la 3e étape, les perturbations de la circulation et du stationnement commenceront dès le dimanche 2 juillet, 21h et elles dureront jusqu'au lundi 3 juillet, 22h. Outre les 625 places du parking Glain réquisitionnées pour cause de proximité avec la ligne d'arrivée, les interdictions de se garer et de circuler toucheront tout le circuit des coureurs dans la ville : les ronds-points Leroy-Merlin, Maignon, Beyris, Pontots et Saint-Léon, les avenues Maréchal-Soult (jusqu’aux abords du stade Jean-Dauger), André-Grimard et d’Aquitaine sont également en zone interdite aux voitures. La ville de Bayonne n'a pas encore livré tous les détails de son dispositif pour cette journée, mais elle invite, dans un message posté sur son site internet , "les habitants et les spectateurs du Tour de France à privilégier les mobilités douces : marche, bicyclette, transport urbain".

Les restrictions de circulation autour de l'arrivée de l'étape Amorebieta-Bayonne, à Bayonne. - Ville de Bayonne

Des restrictions dès le samedi à Hendaye

Cette étape du 3 juillet entrera en France via Hendaye et la Ville a prévu de mettre en place des restrictions de circulation dès le samedi 1er juillet, 8h jusqu'au lundi 3 juillet, 18h. Ainsi, le stationnement sera interdit sur le parcours à partir du samedi 8h. Sur le boulevard de la mer, on pourra éventuellement rester garé jusqu'au dimanche 2 juillet à 20h mais pas plus tard. La circulation devrait quant à elle être interdite sur le parcours à partir de 13h (horaire à confirmer) et reprendre après le passage de la course (les coureurs sont attendus aux alentours de 16h). Les rues perpendiculaires à l’itinéraire de la course seront des zones fortement perturbées (en orange sur la carte publiée par la Ville d'Hendaye et à consulter ci-dessous). Lors de la fermeture de la circulation, certains secteurs (en bleu sur la carte), seront bloqués. La circulation de la rue d’Armatonde sera mise en double sens, exceptionnellement, dans la journée du 3 juillet.

À Hendaye, l'itinéraire de la course est représenté en rouge, les secteurs bloqués en bleu et les axes perturbés en orange. - Ville d'Hendaye

Traversée de la RD810 interdite à Urrugne

Dans la commune suivante traversée par le Tour sur cette étape - Urrugne - les perturbations de la circulation sont annoncées pour la journée du 3 juillet, de 12h à 18h sur le tronçon comprenant la route d'Orio, la route de la Glacière et la RD810 (la traversée de la RD810 sera interdite sur ce créneau horaire). La Ville d'Urrugne indique sur son site internet que l'échangeur A63 d'Urrugne (sortie 2) et celui de Béhobie (sortie 1) pourront, eux, être empruntés.

À Saint-Jean-de-Luz, plusieurs rues bloquées

À Saint-Jean-de-Luz, la RD810 est également concernée par les perturbations liées au passage du Tour de France. Du pont Charles-de-Gaulle jusqu'à l'avenue des Pyrénées, la RD810 sera fermée à la circulation et les voies d'accès barrées entre 12h et 18h. L'avenue de Chantaco et la route d'Ascain seront aussi bloquées pendant cette période. Des déviations seront mises en place, mais il est conseillé de passer par l'autoroute pour éviter de se retrouver coincé. Le circuit du Tour tourne autour et bloque de fait la plupart des accès à deux quartiers de Saint-Jean-de-Luz (Urdazuri et Fargeot). La Ville conseille aux riverains de ces quartiers d'éviter de prendre leur voiture.