Tour de France : comment circuler et stationner autour du Puy-en-Velay du 16 au 18 juillet

Le Puy-en-Velay s’apprête à accueillir le Tour de France 2017 du 16 au 18 juillet prochain pour l'arrivée de la 15e étape et le départ de la 16e étape, avec une journée de repos entre les deux. Comment circuler, se garer pendant ces trois jours pour voir le Tour, toutes les infos pratiques sont ici.

C'est un événement pour la Haute-Loire, le Tour de France 2017 fait étape dans le département en Haute-Loire du 16 au 18 juillet. Le dimanche 16, partis d'Aveyron, la caravane et le peloton passeront la ligne d'arrivée de le 15e étape au Puy-en-Velay. Les équipes et tous les suiveurs profiteront ensuite d'une journée de repos dans le département avant de repartir, toujours du Puy-en-Velay, pour la 16e étape qui les emmènera sur les routes de l'Ardèche et de la Drôme jusqu'à Romans-sur-Isère.

Le passage du Tour va entraîner des perturbations de la circulation sur les routes de Haute-Loire et plus encore dans et autour du Puy-en-Velay qui se prépare à accueillir des milliers de spectateurs pour ces trois journées de fête du vélo. Voici donc toutes les informations qui vous seront utiles pour circuler ou stationner dans ce secteur du 16 au 18 juillet, vous pouvez les retrouver sur le site du Tour de France au Puy-en-Velay et même y télécharger le "Guide du spectateur" avec tous les plans et cartes.

Quelles routes seront fermées pour l'arrivée et le départ du Tour en Haute-Loire ?

La 15e étape du Tour arrive ce dimanche en haute-Loire depuis Laissac-Sévérac-l'Église en Aveyron, le passage de la caravane puis des coureurs va entraîner la fermeture de plusieurs axes de circulation, dont la N102, et les accès au centre-ville du Puy à partir de 11h le dimanche 16 juillet. Le peloton est attendu aux alentours de 16h (les horaires de passage de la caravane et des coureurs sont à retrouver sur notre carte détaillée).

Comment circuler autour du Puy-en-Velay le 16 juillet. - Ville du Puy.

Le lundi 18 juillet, le Tour repart du Puy-en-Velay pour la 16e étape vers Romans-sur-Isère dans le Drôme. Plusieurs routes seront fermées à la circulation à partir de 6h, la N102 vers Vichy, la N88 vers Saint-Etienne et la D103 en direction de Retournac. Le détail de tous les horaires de passage de la 16é étape sont précisés sur notre carte.

Comment circuler autour du Puy-en-Velay le lundi 18 juillet. - Ville du Puy-en-Velay

Circuler et stationner au Puy-en-Velay

L'installation du village du Tour au cœur de la ville, sur la place du Breuil va évidement modifier le plan de circulation dans l'ensemble du centre du Puy lors de l'arrivée le dimanche 16 et lors du départ le mardi 18 juillet.

Le plan de circulation pour le 16 juillet. - Ville du Puy-en-Velay

Le plan de circulation au Puy-en-Velay pour le mardi 18 juillet. - Ville du Puy-en-Velay

Voir l'arrivée de la 15e étape le dimanche 16 juillet

Pour permettre à un maximum de spectateurs de profiter du Tour au Puy, plusieurs parkings sont mis à disposition des automobilistes et ils seront desservis par des navettes régulières. L'ensemble du réseau Tudip sera gratuit les 16, 17 et 18 juillet.

le parking du Palais des spectacles à Vals et la zone de stationnement attenante

le centre scolaire la Chartreuse à Brives-Charensac (de 9h30 à 20h30)

une partie du parking du Centre Hospitalier Sainte-Marie et le parking des rives de la Borne

le parking d’Auchan

le parking d’Intersport

le parking de Mr Bricolage

la zone de Chirel (hors enseignes qui sont ouvertes ce dimanche)

Les horaires des navettes Tudip vers le centre-ville :

Les horaires des navettes Brives-Charensac - Mairie - La Chartreuse - Pole intermodal gare SNCF. - Ville du Puy-en-Velay

Les horaires des navettes Coste-Deferne - Chirel - Ecole Normale - Hôtel interconsulaire. - Ville du Puy

Voir le départ de la 16e étape le mardi 18 juillet

Comme pour le 16 juillet, des parkings extérieurs seront utilisables afin de stationner les véhicules sans entrer dans le périmètre délimité par la course et des navettes sont mises en place.

le parking du Palais des spectacles à Vals et la zone de stationnement attenante

le centre scolaire la Chartreuse à Brives-Charensac (de 7h30 à 17h30)

une partie du parking du Centre Hospitalier Sainte-Marie et le parking des rives de la Borne

tous les parkings du forum à Chadrac, le parking du terrain de bicross, le parking de l'école et celui du gymnase.

Les horaires des navettes Tudip vers le centre-ville :

Les horaires des navettes Chadrac- Le Puy - Simone Weil - Ville du Puy-en-Velay

Les horaires des navettes Coste Deferne - Chirel - Ecole Normale - Hôtel Interconsulaire. - Ville du Puy-en-Velay

Pour le 17 juillet, journée de repos sur le Tour, la circulation sera normale en centre-ville et le stationnement gratuit. Seul le cœur de ville, au début de la rue Pannessac jusqu'à la place du Théron seront inaccessibles pour laisser place aux animations de la journée.

