Tour de France : comment circuler à Nuits-Saint-Georges et partout en Côte-d'Or le 7 juillet

Prévoyez vos déplacements le 7 juillet en Côte-d'Or. Le Tour de France va traverser le département du nord au sud, du Châtillonnais à la Côte viticole. Le passage du peloton et de la caravane va entraîner la fermeture de nombreuses routes départementales et rue ou avenues à Nuits-Saint-Georges.

Si vous devez vous déplacez le 7 juillet, vous allez devoir prévoir où vous allez circuler. Le Tour de France, et la caravane publicitaire auparavant, va emprunter 164 km de routes départementales. Ces axes seront évidemment fermés, d'autres routes attenantes le seront également pendant plusieurs heures. D'autre part, la circulation dans le secteur de la Côte victicole sera fortement perturbé, ce sera le cas également sur la commune de Nuits-Saint-Georges, ville d'arrivée de la 7e étape du Tour de France.

→ À lire aussi : Le tracé de la 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

Le plan de circulation en Côte-d'Or

Le passage de la 7e étape du Tour de France et de la caravane publicitaire entraîne des fermetures de routes départementales plusieurs heures, au fur et à mesure de l’avancée de la course. La caravane publicitaire arrivera en Côte-d'Or à Gomméville aux alentours de 11h30 vendredi 7 juillet, les coureurs passeront deux heures plus tard.

Deux itinéraires sont conseillés pour le transit des véhicules entre Châtillon-sur-Seine et Dijon (voir carte ci-dessous) :

via Montbard, Semur-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois, A38

via Recey-sur-Ource, Grancey-le-Château, Is-sur-Tille

Une déviation sera mise en place pour le transit des véhicules entre Beaune et Dijon (pour éviter Nuits-Saint-Georges), via Seurre, Saint-Jean-de-Losne et Brazey-en-Plaine.

-

Comment accéder à Nuits-Saint-Georges le 7 juillet

La RD 974 entre Prémeaux-Prissey et le centre-ville de Nuits-Saint-Georges, sera fermée au niveau de la rue Pasteur le 7 juillet de 4h à 23h. À partir de Prémeaux-Prissey, l’accès à Nuits-Saint-Georges se fera à pied. La ligne d’arrivée est tracée sur la RD 974 à la sortie de la commune en direction de Beaune.

Comment contourner Nuits-Saint-Georges le 7 juillet

Le centre-ville de Nuits-Saint-Georges sera fermé à la circulation le 7 juillet à partir de 7h, des itinéraires de transit seront mis en place : avenue de Concœur (au nord), route de Chaux (à l’ouest), route de Dijon (à l’est), avenue de l’Europe (au sud-est).

La plan de circulation à Nuits-Saint-Georges

Rues barrées le 6 juillet au soir : rue des blés, avenue de Chamboland, chemin de la Courtavaux, chemin des Fleurières, chemin des Pruliers.

Route barrée le 7 juillet de 4h à 23h : la route des Grands-Crus (route de Beaune) est fermée depuis la sortie de Prémeaux-Prissey.

Rues barrées le 7 juillet dès 7h : rue Porte-Fermerot, rue Notre-Dame, rue du Grenier à sel, place de la République, quai Fleury, rue Sainte-Anne, impasse Saint-Anne, rue Crébillon, impasse Crébillon, rue Sonoys, rue Gassendi, rue Paul-Canet, Grand-rue, rue Fagon, rue Henri-Challand, rue Docteur-Louis-Legrand, rue du Tribourg, rue Général-de-Gaulle, rue du 18-Décembre, place de la Libération, rue Thurot, rue de la Berchère, rue Cochey, allée des Cigognes, champ de Foire, rue de Cussigny, chemin des Bouffales.

Parkings disponibles : ancien Intermarché, stade Morin, entreprise Refresco, entreprise Filiber (VIP), Creux de Gilly, Aérodrome (campings cars), rue de Tamines (personnes à mobilité réduite).

- © Ville de Nuits-Saint-Georges

Les horaires de passage et routes empruntées par la caravane et le peloton en Côte-d'Or

- © ASO

Plus d'infos