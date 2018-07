Le Tour de France traverse l'Ardèche et la Drôme les 20 et 21 juillet. Des routes vont être fermées à la circulation, coupées ou déviées. France Bleu Drome Ardèche vous donne toutes les infos transport pour bien vous guider.

Le Tour de France passera dans la Drôme et en Ardèche les 20 et 21 juillet

Valence, France

La Drôme et l'Ardèche accueillent les 13e et 14e étapes du Tour de France 2018. Villages départ et arrivée, le passage du peloton et de la caravane publicitaire entraîne la fermeture de nombreuses routes départementales, rues ou avenues. Retrouvez ci-dessous toutes les infos pratiques pour circuler, stationner à Valence, Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme et en Ardèche.

Quels sont les secteurs à éviter à Valence ?

Le stationnement sera interdit, tout le long du tracé de la course, du jeudi 19 juillet à 9h au vendredi 20 juillet à 18h. Des liaisons piétonnes seront mises en place, à partir des parkings conseillés, pour rejoindre le parcours de la course. Les traversées piétonnes seront autorisées tout le long du tracé, sauf entre 15h et 18h.

Avenue de Romans, entre le rond-point de la CAF et celui des Couleures : circulation interdite du jeudi 19 juillet à 22h au vendredi 20 juillet à 22h.

: circulation interdite du jeudi 19 juillet à 22h au vendredi 20 juillet à 22h. Rue Faventines, rue des Alpes, Pôle bus et avenue de Romans (du Pôle bus au rond-point de la CAF) : circulation interdite le vendredi 20 juillet de 6h à 21h.

: circulation interdite le vendredi 20 juillet de 6h à 21h. Avenue de Chabeuil et boulevard Roosevelt : circulation interdite le vendredi 20 juillet de 9h à 19h.

Les perturbations dans les transports urbains à Valence

Les réseau Citéa sera perturbé le 20 juillet sur de nombreuses lignes. Ainsi, des arrêts non desservis ou des coupures sont signalés sur les lignes Cité 1, Cité 2, Cité 4, Cité 5 et lignes n° 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 46 et InterCitéa.

Le passage de la caravane et des coureurs jusqu'à Valence

La route du Tour est fermée au minimum deux avant les horaires indiqués. Les routes départementales D54, D216, D76, D532, D125, D102, D68, D538, D68 et le D518 seront fermées à la circulation dès 13h dans les communes de Saint-Eulalie-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Thomas-en-Royans, La Motte-Fanjas, La Baume-d’Hostun, Hostun, Rocherfort-Samson, Barbières, Charpey, Peyrus, Chabeuil, Malissard et Valence.

Horaires de la caravane publicitaire

Pont en Royans : 14h13

Sainte-Eulalie-en-Royans : 14h17

Saint-Laurent-en-Royans: 14h20

Saint-Thomas-en-Royans : 14h27

La Motte-Fanjas : 14h30

Saint-Nazaire-en-Royans : 14h33

Horaires de passage des premiers coureurs

Pont-en-Royans : 16h13

Sainte-Eulalie-en-Royans : 16h17

Saint-Nazaire-en-Royans : 16h33

Comment se déplacer aux alentours de Valence

Il est conseillé d’éviter d’emprunter les axes routiers secondaires menant à Valence et ses environs, et de privilégier l’autoroute avant 12h et après 19h dans les deux sens de circulation. Pour rejoindre Grenoble par le Sud ou le Diois, il est conseillé d’emprunter l’A49 et la N532 (Lacra), jusquu'à Loriol. La route départementale D538, utilisée pour rejoindre le Diois en évitant Valence (de Bourg-de-Péage à Crest) sera fermée, car empruntée par le Tour de France. En raison de la fermeture de la D538 à Chabeuil, il est également recommandé de ne pas emprunter l’itinéraire bis Lyon / Marseille Montpellier.

La vallée du Rhône étant très contrainte par manque de place et de routes (N/S et S/N), des mesures particulières comme le stockage de poids lourds pourraient être envisagées en cas d’incident tant sur la RN7 que sur l’A7.

Les perturbations à Saint-Paul-Trois-Châteaux les 20 et 21 juillet

Il est conseillé d’éviter de traverser Saint-Paul-Trois-Châteaux par la route samedi 21 juillet si vous ne vous rendez pas au Tour de France.

Stationnement interdit à Saint-Paul-Trois-Châteaux du 20 au 21 juillet

Parking Chausy, du vendredi 20 juillet 12h au dimanche 22 juillet 2h du matin

Parking du Barry du vendredi 20 juillet 20h au samedi 21 juillet 15h.

Chemin des Gonsards, dans sa partie comprise entre l’Allée des Bois et l’allée Frémigière, du vendredi 20 juillet 18 h au 21 juillet 12h.

Parking Place du 14 juillet et sur le chemin du Docteur J. Pradelle du 20 juillet 23h30 au 21 juillet 18h.

Parking Place de la Libération du vendredi 20 juillet 12h au samedi 21 juillet 18h.

Stationnement interdit à Saint-Paul-Trois-Châteaux le 21 juillet de 6h à 18h

Avenue des Coteaux du Tricastin

Parking école du Serre Blanc

Avenue de la Gare

Avenue Louis Girard

Chemin de la Pastrouze

Parking du cimetière

Avenue du Docteur Georges-Fontaine

Place de la Tour Neuve

Le Courreau

Place de la Libération

Avenue du Général-de-Gaulle

RD 59

Rond-point des Carriers

Rond-point de l'Europe

Circulation interdite à Saint-Paul-Trois-Châteaux dès le 20 juillet

Avenue Paul-Faure du vendredi 20 juillet 18h au dimanche 22 juillet 2h du matin

Chemin du Tubet, dans sa partie comprise entre le chemin des Goumoux

Rue du Jas de Roux, à partir du 20 juillet 12h au samedi 21 juillet à 18h

Chemin des Gonsards dans sa partie comprise entre l’allée des Bois et l’allée Frémigière, du 20 juillet 18h au 21 juillet 12h.

Circulation interdite à Saint-Paul-Trois-Châteaux le 21 juillet dès 6h

Avenue Louis-Girard (RD 59) de 6h à 18h. La portion entre la rue du Serre Blanc et le rond-point de Fouges est fermée de 22h à 23h.

Avenue du Docteur Georges-Fontaine

Le Courreau

Place de la Libération

Avenue du Général de Gaulle jusqu’au rond-point de la Bridoire

Cours du Barry

Boulevard Joliot-Curie, entre la rue Louis Pommier de 7h à 16h

Rue Louis Lassagne de 7h à 16h

Chemin du Docteur Jean-Pradelle jusqu’à 18h

Entre le rond-point de la Bridoire et celui de l’Ovalie, la circulation sera fermée à partir de 9h40

Les routes fermées lors du passage du Tour en Ardèche

Les routes ardéchoises empruntées par les coureurs seront fermées à la circulation une heure avant le passage de la caravane et réouvertes une heure après le passage du dernier coureur. Le tracé du Tour étant horizontal, il sera difficile de circuler du nord au sud et inversement durant près de quatre heures le 21 juillet.

Bourg-Saint-Andéol - Bidon - VC7 - Carrefour d'accès aux Gorges RD 290

Passage de la caravane de 11h23 à 11h45

Passage des coureurs de 13h22 à 13h45

Routes fermées de 10h à 14h

Carrefour des Gorges RD 290 - Vallon-Pont-d'Arc - Carrefour RD 579/RD 111 (dit de Gandal) à Ruoms

Passage de la caravane de 11h45 à 12h37

Passage des coureurs de 13h42 à 14h37

Routes fermées de 10h30 à 15h

Carrefour RD 579/RD 111 - Grospierres - Carrefour RD111/RD 104 - Saint-Paul-le-Jeune

Passage de la caravane de 12h37 à 13h05

Passage des coureurs de 14h29 à 15h05

Routes fermées de 11h20 à 15h30

Saint-Paul-le-Jeune RD 351 en direction du Gard

Passage de la caravane de 13h05 à 13h11

Passage des coureurs de 14h55 à 15h11

Routes fermées de 12h00 à 16h

Comment vous garer en Ardèche le long du tracé du Tour de France ?

Il est interdit de stationner son véhicule sur les accotements ou trottoirs bordant les axes empruntés sous peine de mise en fourrière. Des parkings sont en place à Bourg-Saint-Andéol, Vallon Pont d'Arc, Grospierres, Berrias et Saint-Paul-le-Jeune.

De nombreuses places de stationnement sont disponibles le long de la route du Tour dans les Gorges de l’Ardèche sur les belvédères, balcons et parkings. Pour rejoindre le Pont d'Arc, des navettes seront disponibles au départ de la gare routière/office de tourisme de Vallon Pont d'Arc de 8h à 10h30.

