Prévoyez vos déplacements les 16, 17 et 18 juillet pour les étapes du Tour de France de passage en Savoie et Haute-Savoie. Le passage du peloton et de la caravane va entraîner la fermeture de nombreuses routes départementales et rues ou avenues à Annecy, Albertville, La Rosière, Bourg Saint-Maurice.

Annecy, France

La Savoie et la Haute-Savoie accueillent trois étapes du Tour de France 2018. Villages départ et arrivée, le passage du peloton et de la caravane publicitaire entraîne la fermeture de nombreuses routes départementales, rues ou avenues dans les grandes villes. Retrouvez toutes les infos pratiques pour circuler, stationner à Annecy, Albertville, La Rosière, Bourg-Saint-Maurice ou le Grand-Bornand pendant la Grande boucle.

▶ Annecy

Annecy accueille le Tour pour une journée de repos le lundi 16 juillet puis le départ de la 10e étape vers le Grand-Bornand. La circulation dans le centre-ville sera ainsi très perturbée. La Course by Le Tour, course féminine partira à 9h, suivie à 11h15 de la caravane publicitaire et du départ des coureurs du Tour à 13h15.

Les restrictions de circulation le 17 juillet

Circulation interdite de minuit à 15h : avenue d'Albigny et rue des Marquisats jusqu'à l'avenue du Trésum. Rues Jean-Jaurès, Louis Revon et Theuriet à l'approche de l'avenue d'Albigny.

Circulation intedite de minuit à 15h sauf riverains : rue Dupanloup.

Circulation interdite de 6h à 15h sauf riverains : boulevard Saint-Bernard-de-Menthon, entre les avenues de Parleman et d'Albigny

Circulation interdite de 8h à 14h : rue des Marquisats à partir de l'avenue du Trésum ; avenue du Trésum jusqu'au premier rond point depuis le quai.

Circulation interdite de 8h à 14h sauf riverains : avenue du Trésum, jusqu'à l'avenue Lucien Boschetti.

Circulation interdite de 11h à 12h : rue Maréchal-Leclerc, avenue du Parc des sports, avenue des Romains, boulevard du Lycée et boulevard Saint-Bernard-de-Menthon.

L'avenue du Rhône sera fermée de 8h à 14h

La circulation sera également très perturbée avenue de Brogny de 6h à 22h.

Où se garer ?

Des zones de stationnement gratuit sont prévues sur les aires du Colovry et de Colmyr. Une zone de stationnement handicapé est prévue rue Dupanloup.

Parking Bonlieu : interdit en surface du 15 juillet, midi, au 17 juillet, 14h,

Parking Hôtel de ville et Tournette : sortie interdite de 6h à 15h le 17 juillet, sortie possible sens Sevrier de minuit à 06h.

Parking Balleydier : sortie rue des Marquisats interdite, possible avenue du Trésum.

Parking Tillier, Marquisats et Colmyr : sortie du des Marquisats interdite de 8h à 14h.

Le parking des tennis couverts et celui de la rue Maréchal-Leclerc sont aussi interdits de stationner entre les 14 juillet (20h) et le 17 juillet (14h).

Le plan de circulation à Annecy. -

Le parcours de la 10e étape

De nombreux secteurs seront coupés pour le passage de la 10 étape. Voici les routes départementales touchées par les fermetures liées au passage du Tour.

Départ d'Annecy vers Doussard, D1508 à D909 - Fermeture au plus tard à 8h30, ouverture au plus tôt à 14h.

Doussard-Menthon-Saint-Bernard, D909 à D269 - Fermeture au plus tard à 9h, ouverture au plus tôt à 14h10.

Menthon-Saint-Bernard-Alex, D269 à D909 - Fermeture au plus tard à 9h15, ouverture au plus tôt à 14h20.

Alex-Thônes, D909 à D12 - Fermeture au plus tard à 9h25, ouverture au plus tôt à 14h30.

Thônes-Saint-Jean-de-Sixt, D909 à D4 - Fermeture au plus tard à 9h30, ouverture au plus tôt à 10h45.

Thônes-La Clusaz, D12 à D909 - Fermeture au plus tard à 11h20, ouverture au plus tôt à 15h15.

La Clusaz-Saint-Jean-de-Sixt, D909 à D4 - Fermeture au plus tard à 12h05, ouverture au plus tôt à 15h20.

Saint-Jean-de-Sixt-Le Petit Bornand-Les Glières, D4 à D55B - Fermeture au plus tard à 9h50, ouverture au plus tôt à 15h30.

Le Petit Bornand-Les Glières-Bonneville, D12 à D1203 - Fermeture au plus tard à 10h50, ouverture au plus tôt à 14h.

Le Petit Bornand-Les Glières-Thorens Glières, D55B à D2 - Fermeture au plus tard à lundi 16 à minuit, ouverture au plus tôt à 16h15.

Thorens Glières-La Roche sur Foron, D2 à D2B - Fermeture au plus tard à 14h45, ouverture au plus tôt à 16h30.

La Roche sur Foron-Bonneville, D2B à D1203 - Fermeture au plus tard à 15h, ouverture au plus tôt à 16h45.

Bonneville-Cluses, D1203 à D119 - Fermeture au plus tard à 10h25, ouverture au plus tôt à 17h15.

Cluses-Le Reposoir, D119 à D4 - Fermeture au plus tard à 10h50, ouverture au plus tôt à 17h50.

Le Reposoir-Le Grand Bornand, D4 à arrivée - Fermeture au plus tard à 11h30, ouverture au plus tôt à 18h40.

Les routes bloquées pour la 10e étape du Tour de France. - Préfecture de Haute-Savoie

🏁 Le Grand-Bornand

La circulation dans le village du Grand-Bornand va être extrêmement compliquée. Les routes d'accès au Village et au Chinaillon seront fermées quasiment toute la journée. La route du col de la Colombière sera fermée au minimum 24 heures avant l'étape.

Les conditions de circulation au Grand-Bornand pour l'arrivée de la 10e étape. -

▶ Albertville

La sous-préfecture de la Savoie sera village départ de la 11e étape qui ira jusqu'à La Rosière, site étape inédit. L'étape partira à 14h.

Restrictions de circulation du mardi 17 juillet (18h) au mercredi 18 juillet (18h) :

Cours de l'hôtel de Ville

Avenue des Chasseurs Alpins

Stationnement interdit du mardi 17 juillet (12h) au mercredi 18 juillet (18h) :

Parking et quai des Allobroges,

Parkings du Palais de justice et du Pénitencier,

Avenue Joseph Fontanet.

Environ 700 places sont prévues dans les parkings publics suivants : parking des soeurs, stade Baneton, salle de la Pierre du Roy, chemin de la Pierre du Roy, montée du Château, montée A. Hugues.

Le plan de circulation pour le village départ à Albertville. -

🏁 La Rosière

C'est une première pour La Rosière, village arrivée de la 11e étape du Tour de France et donc site-étape inédit. La station savoyarde sera elle aussi nettement perturbée par le passage de la Grande boucle.

Restrictions de circulation

Le centre station sera interdit aux véhicules à moteur dès la veille, mardi 17 juillet 19h00, du rond point entrée station jusqu’à l’Hospice du Petit Saint-Bernard. Cette interdiction de circulation s’applique à tous (riverain compris) et durera jusqu’au mercredi 22h00, impliquant donc la fermeture de la route du Col du Petit Saint-Bernard durant cette plage horaire (l’accès au Col restant possible via l’Italie). L’accès au secteur des Eucherts reste quant à lui toujours possible.

La RD84 (route des villages) sera elle aussi fermée totalement à la circulation par arrêté préfectoral du mardi 17 juillet 20h00 (riverains compris) au mercredi 18 juillet 19h00.

L’accès à La Rosière par la route nationale RD1090 sera fermé depuis le rond point de Seez au plus tard à 10h00 le jour de la course – mercredi 18 juillet 2018. Nous conseillons vivement aux spectateurs voulant se rendre en voiture à La Rosière pour suivre la course, d’y être avant 10h00 le matin. La montée en vélo, VAE, à pied etc… pour rejoindre la station reste possible tout au long de la journée.

Où se garer?

Les spectateurs stationnant sur le secteur des Eucherts pourront redescendre à partir de 19h00 le soir de la course.

Le quartier des Eucherts et le site du Plan de l’Arc serviront d’espaces d’accueil pour le public, de parkings et de point d’orientation des spectateurs.

▶ Bourg-Saint-Maurice

Ville-étape pour la cinquième fois, Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs signera le départ de la 12e étape qui s'achèvera dans les 21 virages de l'Alpe d'Huez.

Les restrictions de circulation du mercredi 18 juillet :

Des Chapieux à Bourg Saint Maurice (giratoire des grands cols) : RD902 - Fermeture de 13h30 à 17h30

De Bourg Saint Maurice (giratoire des Grands cols) à Séez : RD 1090 - Fermeture de 13h15 à 17h30

De Séez au Noyeray : RD 1090 - Fermeture de 10h à 17h45 (direction la Rosière) - Fermeture de 13h15 à 17h45 (direction Val d'Isère), fermetures anticipées si saturation

De Noyeray à hauteville (itinéraire hors course : RD 1090 - Fermeture de 10h à 18h45 et fermetures anticipées si saturation

L'accès à la Haute Tarentaise par Séez sera impossible le 18 juillet de 13h15 à 17h45

Plan de circulation à Bourg-Saint-Maurice pour le mercredi. -

Les restrictions de circulation du jeudi 19 juillet :

Traversée de l'agglomération de Bourg Saint Maurice du carrefour dit de la salle des fêtes chorus jusqu'au carrefour des grands cols - Fermeture de 4h30 à 16h30. Déviation pour les VL par la RD 84c (Pont de Montrigon)

De Bourg Saint Maurice à Moûtiers (carrefour de l'Europe) - Fermeture de la RN90 de 8h15 à 12h50 dans les deux sens

Sur ce créneau, plus aucun accès ne sera possible en direction de Bourg Saint Maurice et la Haute Tarentaise à partir de Moûtiers et inversement.

Plan de circulation à Bourg-Saint-Maurice pour le jeudi. -

Les consignes de sécurité ⚠

Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs.

Soyez très prudent lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la caravane publicitaire.

Ne traversez pas la route pour les récupérer, elle les distribue des deux côtés de la route.

Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, n’allez pas au-devant d’eux, même pour les encourager.

N’aspergez pas les coureurs.

Écartez-vous le plus possible de la chaussée.

Les bas-côtés ou les ras du trottoir peuvent être éventuellement utilisés par les coureurs.

Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.

N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos et selfies.

Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la main.

Respectez la dimension éco-responsable du Tour, ne jetez pas vos déchets sur le bord des routes.

Attention aux coups de chaud ! Prenez avec vous de l’eau en quantité suffisante pour assurer une hydratation optimale, notamment des enfants et des personnes âgées.

