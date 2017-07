Tour de France : comment circuler sur les routes à La Mure et sur le parcours de la 17e étape le 19 juillet ?

Prévoyez vos déplacements le 19 juillet lors de la 17e étape du Tour de France. Le parcours traverse le sud de l'Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes. Le passage du peloton et de la caravane va entraîner la fermeture de nombreuses routes départementales et rues ou avenues à La Mure.

Si vous devez vous déplacez le 19 juillet, vous allez devoir prévoir où vous allez circuler. Le Tour de France, et la caravane publicitaire auparavant, va emprunter un peu plus de 78 kilomètres de routes départementales en Isère. Ces axes seront évidemment fermés, d'autres routes attenantes le seront également pendant plusieurs heures. D'autre part, la circulation dans le secteur de Matheysine sera fortement perturbé, ce sera le cas également sur la commune de La Mure, ville de départ de la de la 17e étape du Tour de France.

Le plan de circulation au départ à La Mure

Stationnement Interdit sur itinéraire de l’étape et certains axes à partir du lundi 17 juillet à 20 heures :

Avenue Dr. Tagnard

Boulevard Dr. Ricard

Avenue du Général-de-Gaulle

Avenue des Plantations

Avenue de la République

Boulevard Paul-Décard

Rue du Théâtre

Rue Lesdiguières

Boulevard Marcel-Reymond

Rue des Capucins

Avenue Chion-Ducollet

Rue des Alpes

Rue des Fossés

Rue du Breuil

Rue de la Peyrouse

Rue Pré des Moines

Rue Pré-Lambert

Rue des Gueules-Noires

Places Perret, Pasteur, Dr. Bethoux, César-Joubert, Léon-Caillet et des Capucins

Parkings École de Musiques, Stade M Lira, Stade M Zewulko, Complexe J Morel, Peguy, Eglise (une partie)

Circulation interdite du mardi 18 juillet à 12 heures au mercredi 19 juillet à 20 heures : rue du Breuil, place des Capucins et rue des Capucins.

Circulation interdite du mardi 18 à 18h00 au mercredi 19 juillet à 15 heures : Avenue Chion-Ducollet, rue des Fossés, avenue Dr. Tagnard (seulement au niveau carrefour rue du Breuil pour la soirée du 18 juillet) et rue des Alpes (partie haute).

Circulation interdite en centre-ville sur parcours de l’étape et alentours le mercredi 19 juillet de 5 heures à 15 heures :

Avenue Chion-Ducollet,

Rue des Fossés

Avenue Dr. Tagnard (totalité)

Avenue des Plantations

Avenue du Général-de-Gaulle

Avenue de la République

Boulevard Marcel-Reymond

Rue Lesdiguières

Où se garer à La Mure lors de la 17e étape ?

Trois parkings seront mis à disposition pour les riverains à partir lundi 17 juillet à 7 heures : à la gare (accès derrière usine Parolai), sur le terrain sous la piscine Aquamira et sur le terrain de extension cimetière Rue des Alpes. Des parkings visiteurs signalés seront aménagés sur le nord de la ville à Susville (Zone des Certaux, Villaret…), ainsi que sur la commune de Sousville (accès par route de la Tuilerie, pied de la rue des Alpes). Des bus-navettes seront mis en place le mercredi 19 juillet pour les parkings de Susville de 6 heures à 11 heures pour l’aller, et de 15 heures à 18 heures pour le retour.

Les restrictions sur les routes départementales en Isère

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tones entre Vizille et Corps est interdite sur la RN85 à partir du mardi 18 juillet 2017 à 20h00 jusqu’au mercredi 19 juillet à 15h00. Un délestage de la RN85 sera mis en place par l’A51 et la RD1075 direction Veynes puis Gap via le col de la Croix Haute.

Les déviations entre l'Isère et les Hautes-Alpes

Voie de contournement de La Mure : la circulation y sera possible sans restriction, notamment pour la liaison Grenoble-Gap.

la circulation y sera possible sans restriction, notamment pour la liaison Grenoble-Gap. Pour les automobilistes se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute. Pour les automobilistes se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron.

il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes entre Vizille et Corps devront suivre la déviation obligatoire de la RN85 par l’A51 et la RD1075 direction Veynes puis Gap via le col de la Croix-Haute.

La 17e étape à Valloire

Valloire se trouve au km 137 de l'étape. La caravane publicitaire y est attendue aux alentours de 14h15 et les coureurs entre 15h45 et 16h15. La caravane et les coureurs atteindront le col du Galibier environ 30 minutes plus tard.

Fermeture aux véhicules motorisés à Plan Lachat dès le mardi 18 juillet à 20 heures.

Fermeture aux véhicules motorisés sur la RD 902 (St Michel de Maurienne – Plan Lachat) le mercredi 19 juillet à 13h00.

Le plan de circulation dans les Hautes-Alpes et vers Serre-Chevalier

Les Départementales 902 et 902A seront fermées du mardi 18 juillet à 20 heures eu mercredi 19 juillet à 20 heures entre le col du Galibier et celui du Lautaret.

La Départementale 1091 sera fermée mercredi 19 juillet de 13h30 à 20h entre le Lautaret et Briançon.

Les horaires de passage et routes empruntées par la caravane lors de la 17e étape

