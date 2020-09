Tour de France : comment se déplacer dans la Vienne et les Deux-Sèvres les 9 et 10 septembre ?

Le Tour de France sera dans le Poitou mercredi 9 et jeudi 10 septembre et logiquement la circulation sera donc compliquée sur nos routes des Deux-Sèvres et de la Vienne. Les communes et départements vous donnent toutes les informations et cartes utiles.