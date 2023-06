Tour de France dans les Landes : comment circuler et où se garer à Dax et Mont-de-Marsan

À Dax le 4 juillet, comme à Mont-de-Marsan le 7 juillet, dans les deux villes landaises choisies pour accueillir le départ d'une étape du Tour de France 2023, les interdictions de stationner ou de circuler s'appliqueront bien avant que la caravane et les cyclistes ne débarquent. Comment circuler ? Où se garer ? France Bleu fait le point sur les principales restrictions de circulation et de stationnement dans le département des Landes pour ces deux étapes.

ⓘ Publicité

Comment circuler et stationner à Dax ?

Le règlement de circulation pris par la Ville de Dax est détaillé sur le site internet de celle-ci , mais on retiendra que, pour la 4e étape du Tour de France, entre Dax et Nogaro , les interdictions de circuler commencent dès le 3 juillet à midi pour se terminer le 4 juillet à 17h. Sont interdits aux voitures tout le secteur des arènes, du pont des arènes à la place Saint-Pierre en passant par la place de la Fontaine Chaude, le boulevard des Sports et le boulevard Yves du Manoir. Idem sur les premiers kilomètres du parcours : avenue Georges Clémenceau, route d'Orthez, rue du Grand Dax et route de Montfort. Le départ fictif de cette étape du Tour sera donné à 13h10 (11h10, soit deux heures plus tôt pour la caravane ).

Le plan de circulation et de stationnement prévu à Dax pour le passage du Tour de France. - Ville de Dax

À l'autre bout des 182 kilomètres de cette étape, dans le Gers, la ville de Nogaro accueillera la caravane et le peloton sur son circuit Paul Armagnac dont l'ouverture est prévue à 9h. À partir de 12h, la circulation sera interdite dans les rues de la ville, prévient le comité départemental du tourisme .

À lire aussi VIDÉO - Dax, 6ème fois ville départ du Tour de France en 2023

Comment circuler et stationner à Mont-de-Marsan ?

Le 7 juillet, les coureurs seront de retour dans les Landes pour une étape au départ de Mont-de-Marsan en direction de Bordeaux. Le départ fictif sera donné à 13h15 place Pancaut, dans le centre-ville. Les coureurs franchiront la Midouze et passeront sous les fenêtres de la Villa Mirasol. Ils continueront leur route par le boulevard d'Haussez, la rue Victor Hugo, les avenues du Maréchal Foch et du Maréchal Juin et le départ réel sera donné à 13h30 avenue de Canenx.

Quelles conséquences sur le trafic dans la ville ? Les véhicules seront interdits de circuler comme de stationner sur tout le parcours de la Grande boucle dans la ville, depuis la place Pancaut jusqu'à l'avenue de Canenx derrière la base aérienne 118 toute la journée du vendredi 7 juillet, de 9h à 15h.

La place Pancaut sera interdite à la circulation et au stationnement du 6 juillet à 20h jusqu'au 7 juillet à 19h.

Certains parkings seront également neutralisés pour permettre l'installation des véhicules du Tour (Parking Gare SNCF du mercredi 5/07 à 19h au vendredi 7/07 à 17h, Allées de Nahuques – Parking François Miterrand du jeudi 6/07 à 7h au vendredi 7/07 à 17h, Première Nef du parking couvert Saint Roch du jeudi 6/07 à 12h au vendredi 7/07 à 20h, Parking des Arènes du mercredi 5/07 à 19h au vendredi 7/07 à 21h).

Il est recommandé de se rendre à pied ou à vélo dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Les parkings du Stade de l’Argenté, du Stade du Péglé, des Terrasses du Midou seront disponibles.

loading