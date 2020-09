Tour de France en Béarn : comment circuler et où se garer entre Pau et Laruns ce dimanche ?

La 9e étape du Tour de France relie Pau à Laruns, ce dimanche, pour une étape de 154 kilomètres où les coureurs vont traverser les trois vallées béarnaises. La circulation et le stationnement seront fortement perturbés dans le centre-ville de Pau et tout le long du parcours. On vous explique tout.

Coureurs, équipes, organisateurs, caravane... le Tour de France s'élance de Pau ce dimanche pour une étape 100 % béarnaise, 154 kilomètres jusqu'à Laruns en passant par Lasseube, Oloron-Sainte-Marie, Lanne-en-Barétous ou encore Arette. Mieux vaut anticiper pour accéder à l'étape.

A Pau, le centre-ville bouclé

A partir de 20 heures ce samedi soir il sera interdit de stationner et de circuler sur les avenues Gaston Lacoste et Léon Heïd, d'où partent les coureurs ce dimanche à 12 h 15. Pour accéder à la gare, il faudra prendre les déviations par la place de la Monnaie et l'avenue Jean Biray. Jusqu'à 15 heures ce dimanche on ne pourra pas non plus se garer aux abords du parc Beaumont et le long du parcours de l'étape : boulevard des Pyrénées, côté Est de la place Royale, rues Louis Barthou, Daran, Gambetta, Samonzet, du Dr Simian, autour des Halles, rue d'Orléans, place de Verdun, avenue du 18e RI, pont d'Espagne.

Parkings fermés

Il ne faudra pas compter sur les parkings du centre-ville pour laisser sa voiture : ceux des Halles, de Clemenceau et d'Aragon seront fermés de 9h à 13h, les parkings Usine des Tramways et Stade Tissié le sont jusqu'à 18h. La bonne nouvelle, c'est qu'une partie du parking de la place de Verdun reste ouverte, côté Nord.

D'autres routes départementales inaccessibles en Béarn

La rocade entre Jurançon et Laroin, jusqu'à la côte d'Artiguelouve, sera fermée, tout comme la D 24 vers Oloron-Sainte-Marie, la D 934 jusqu'à Laruns et les D 919 et D 918 jusqu'aux cols du Soudet et de Marie Blanque. Elles rouvriront après le passage des coureurs.

L'accès aux cols restreint

Col de la Hourcère (D 632) : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 15 h 30 (fin passage course)

Col du Soudet (D 113) : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 16 h (fin passage course). D 132 : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 16 h (fin passage course). Côté frontière : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 16 h (fin passage course).

Col d’Ichère (D 241) : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 16 h 30 (fin passage course). D 241 : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 16 h 30 (fin passage course). D 341 : fermeture samedi 5 septembre 22 h, réouverture dimanche 6 septembre 16 h 30 (fin passage course).

Col de Marie-Blanque (D 294) : fermeture samedi 5 septembre 22 h réouverture dimanche 6 septembre 17 h 30 (fin passage course). D 294 : fermeture samedi 5 septembre 22 h réouverture dimanche 6 septembre 17 h 30 (fin passage course).