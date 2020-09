Tour de France en Isère : circulation et stationnement à Grenoble le 16 septembre

Le mercredi 16 septembre les coureurs du Tour de France s'élanceront de Grenoble vers Méribel (Savoie). Comme c'est souvent le cas lors des grandes courses cyclistes comme le Tour ou le Critérium du Dauphiné dans la capitale des Alpes, le départ se fera du boulevard Clémenceau. Les coureurs emprunteront ensuite les boulevards Maréchal-Liautey, Agutte-Sembat et Edouard-Rey pour rejoindre les quais qu'ils longeront rive gauche avant de traverser l'Isère au pont de Chartreuse en direction de La Tronche. Le tracé de la course suivra ensuite la rive droite jusqu'à La Terrasse, via Meylan, Crolles, avant de repasser de l'autre côté de l'Isère (et de l'A41) au niveau de Tencin, puis de rejoindre Allevard via Goncelin. Le peloton passera ensuite en Savoie.

Les horaires de passage approximatifs des coureurs - Département de l'Isère

Interdiction de stationner dès le 12 septembre dans les rues concernées à Grenoble

Tout au long de ce parcours, il faudra bien entendu compter avec les fermetures de routes mais aussi avec des interdictions de stationnement. Les plus importantes étant situées à Grenoble puisque le stationnement autour du parc Paul-Mistral et le long du tracé emprunté par les coureurs sera interdit du samedi 12 septembre à 1 heure du matin jusqu'au 16 septembre à 19 heures. Les restrictions de circulation, elles, varient en fonction des axes :

Du mardi 15 septembre à 17 heures au mercredi 16 septembre à 17 heures sur la partie du boulevard Clémenceau qui longe l'anneau de vitesse et la halle Clémenceau

Le mercredi 16 septembre de 4 heures à 17 heures sur le reste du boulevard Clémenceau et l'axe qui longe la parc côté vasque olympique.

Le mercredi 16 septembre de 8 heures à 17 heures sur le reste du parcours

Et attention puisque le mardi 15 septembre l'étape La-Tour-du-Pin - Villard-de-Lans empruntera déjà certains de ces axes -entre La Tronche et Montbonnot-Saint-Martin- et plusieurs autres axes de la Métropole de Grenoble.

Les détails à Grenoble et dans la métropole

Restrictions de circulation et de stationnement à Grenoble - Ville de Grenoble

- - Métropole de Grenoble

Tracé de 17e étape, horaires du peloton et de la caravane

- - ASO / Geoatlas

- - ASO