Tour de France en Isère : comment circuler le 15 septembre lors de l'étape La-Tour-du-Pin / Villard-de-Lans

Attention aux routes coupés et aux sens uniques ! Pour ne pas vous arracher les cheveux lors de l'étape 100% iséroise sur le Tour de France, mardi 15 septembre prochain, voici les infos pratiques et essentielles à retenir pour rouler en toute sérénité.

Col de Porte, Côte 2000 à Villard-de-Lans, montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte : voici quelques-uns des points chauds pour la circulation de mardi 15 septembre en Isère. Il n'y a pas que le peloton du Tour de France qui empruntera les routes, la traditionnelle caravane publicitaires passera également avant les coureurs, autant être prévenu. (Consultez la fiche horaire et le tracé de la 16e étape du Tour de France au bas de cet article)

Quelles rues fermées à La Tour-du-Pin ?

Le peloton du tour partira de La Tour-du-Pin à 13h05 le 15 septembre, et la caravane à 11h20. Des interdictions de stationnement et de circulation seront mises en place dans le centre-ville dès le jeudi 10 septembre à 7 heures du matin et jusqu’au mardi 15 septembre à minuit.

Dans la métropole de Grenoble

Mardi 15 septembre, la course coupera le Sud et l’Est de notre la métropole grenobloise entre 12 heures et 17h45. Il sera particulièrement difficile de circuler du Col de Porte à Montbonnot-Saintt-Martin, de Domène à Vizille/Champagnier, du Pont-de-Claix à Seyssinet-Pariset, vers Saint-Nizier-du-Moucherotte, et enfin sur les échangeurs A41S et A480.

Fin d'après-midi : arrivée sur le Vercors

À l'approche du Vercors, le tour va grimper par la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Prenez vos précautions pour circuler, les routes d'accès au passage du Tour seront fermées entre 14 heures et 18 heures, et la RD106 pour Saint-Nizier ne sera plus accessible dès 10 heures le mardi 15 septembre.

Le détail dans les Vals-du-Dauphiné, Chartreuse, Vercors

Tracé de 16e étape, horaires du peloton et de la caravane

