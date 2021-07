Tour de France : le parking visiteurs de l'hôpital de Chambéry fermé une partie de la journée

Le Tour de France entraîne aussi avec lui son lot de désagréments. À Chambéry, c'est le Centre hospitalier qui sera impacté lors du passage des coureurs dans la ville pour la dixième étape entre Albertville et Valence. Le Tour de France passera notamment ce mardi 6 juillet par l'avenue de Lyon, soit juste devant l'entrée de l'établissement. Conséquence, le parking visiteurs sera fermé aux patients une bonne partie de la journée.

Inaccessible à la mi-journée

Le parking ne sera accessible en voiture qu'entre 10h et 12h sur autorisation des forces de l'ordre. En revanche, il restera complètement fermé entre 12h et 15h, uniquement dans le sens Chambéry-Cognin. Aucun stationnement ne sera permis.

La seule entrée disponible lors du passage du Tour sera réservée aux soignants via le Faubourg Mâché pour les urgentistes, les taxis, ambulances et véhicules des personnes à mobilité réduite. Celles-ci pourront également passer sur le parvis de l'hôpital et effectuer un aller-retour en face de l'entrée de l'ancien hôpital Jacques Dorstter. Le stationnement sera supprimé sur le parvis, et très limité sur le reste du centre hospitalier.

Des retards à prévoir

La direction de l'hôpital préfère prévenir, il vaut mieux prendre un laps de temps supplémentaire pour le trajet afin de se rendre au centre hospitalier pour une consultation. Par ailleurs, les visites auprès de personnes hospitalisées sont vivement déconseillées ce mardi.

Des agents de sécurité seront présents pour réguler la circulation au sein du site. Pour plus de détails sur les différents accès à l'hôpital, un plan du site est également disponible.