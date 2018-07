La 5e étape du Tour de France entre Lorient et Quimper va parcourir ce mercredi 11 juillet 204,5 km du Morbihan au Finistère. Tout au long de la journée, des routes seront coupées à la circulation. Retrouvez dans cet article les axes perturbés par le passage du Tour.

Bretagne, France

La circulation sera perturbée ce mercredi 11 juillet entre Lorient et Quimper, à l'occasion du passage de la 5e étape du Tour de France. Voici les perturbations dans le détail :

A Lorient

Le village départ sera installé au coeur de la ville, sur la place de l'Hôtel de ville. La Ville recommande de se garer dans l'un des trois parcs de stationnement situés à quelques minutes de la ligne de départ : les parkings Place d'Armes, Nayel et l'Orientis. La ligne de départ, elle, sera située au niveau du n°8 de l'avenue Anatole France. Un départ "officiel" qui permettra aux coureurs de s'échauffer avant le départ "chronométré" qui sera donné à Ploemeur. Voici le détail des premiers mètres de cette 5e étape :

Le départ officiel se fera au niveau du n°8 de l'avenue Anatole France - Préfecture du Morbihan

A Larmor-Plage

Même si le peloton ne traverse pas la commune de Larmor-Plage, la circulation sera interdite le long du parcours entre 9h et 13h, et notamment aux points suivants :

Rond-point de la Cornouailles

Centre-ville de Plœmeur

Route côtière vers Guidel-Plages (RD 152)

A Ploemeur

Entre 9h30 et 13h, la partie de Ploemeur située au sud de la route départementale 162 sera coupée à la circulation. De l'autre côté de la route, la circulation sera normale. Le centre de loirs du Gruguelloc ne sera par ailleurs pas accessible ce jour-là, les enfants seront accueillis sur le site de Pagnol pour la journée.

A Guidel

Sur la commune de Guidel, le peloton rejoindra la route départementale 162 au niveau du Pont Saint-Maurice. La circulation sera interdite de 9h30 à 13h. Le passage de la caravane publicitaire est prévu à partir de 10h44 au Fort Bloqué. Les coureurs entreront dans la commune à 12h44 et la quitteront vers 12h58.

- Préfecture du Morbihan

Dans le Finistère

Le conseil départemental du Finistère met à disposition sur son site internet une carte interactive avec toutes les interdictions de circuler et toutes les déviations mises en place pendant les étapes bretonnes du Tour de France.

- Département du Finistère

A Quimper, ville-arrivée de la 5e étape du Tour de France, les restrictions de circulation comme de parking seront nombreuses. Entre la course et les animations en centre ville, prenez vos précautions et lisez cet article.