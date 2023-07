Tour de France : les routes coupées dans les Vosges pour ce week-end

Avec le passage du peloton du Tour de France dans les Vosges ce samedi viennent plusieurs restrictions de circulation. Une bonne partie de cette 20ème et avant-dernière étape coupera se déroulera dans les Vosges, via de nombreuses communes : Saint-Maurice-sur-Moselle, Le Thillot, Cornimont ou encore La Bresse. "L’affluence de spectateurs sur la route du Tour de France et la fermeture d’axes routiers entraîneront d’inévitables difficultés de circulation", précise la Préfecture.

Des précautions...

Cette dernière invite d'ailleurs les automobilistes à reporter leurs déplacements si possible, tout comme les départs en vacances. Elle précise que les routes empruntées seront fermées 1h avant le passage de la caravane, et rouvriront 30 minutes après celui de la voiture de fin de course. Néanmoins, dès ce vendredi, des limitations, notamment en ce qui concerne le stationnement, seront mises en place.

Les routes vosgiennes empruntées ce samedi par le passage du Tour de France.

...et des restrictions

Voici donc les restrictions annoncées pour cette fin de semaine, le long de la route du Tour. De la première commune vosgienne traversée à la dernière. Sur ces communes, le stationnement des véhicules sera interdit aux dates et horaires indiqués ci-dessous :

Saint-Maurice-sur-Moselle, du vendredi 21 juillet 17h au samedi 22 juillet 17h : le long de la RD 465 et de la RN 66 et le long de la RN 66 de part et d’autre de la voirie de la limite territoriale Fresse-sur-Moselle/Saint-Maurice-sur-Moselle jusqu’au carrefour rue de Lorraine – rue du ballon d’Alsace puis le long de la RD 465 (rue du ballon d’Alsace) jusqu’à la limite de l’agglomération en direction de Lepuix (territoire de Belfort) et sur le parking du stade.

Du vendredi 21 juillet 8h jusqu'à la fin de l'épreuve : à hauteur de la zone située au n°26 rue d’Alsace sur une longueur de 40 mètres. Du vendredi 21 juillet 18h jusqu'à la fin de l'épreuve : des deux côtés de la RN 66 dans toute la traversée de la commune, soit entre les limites avec la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle et Le Thillot.

Le Thillot :

Le samedi 22 juillet à partir de 11h30 et jusqu'à 1h après le passage du dernier concurrent estimé à 16h : le long de la RN 66 pour la partie rue Charles de Gaulle entre la limite avec la commune de Fresse-sur-Moselle et la place du 8 mai. Et sur la RD 486 pour la partie rue Jules Ferry et route du Ménil. Du vendredi 21 juillet à 22h au samedi 22 juillet à 17h : sur le parking des AFN face au 2, rue Jules Ferry. Son occupation sera réservée à la Française de jeux. Ne sont pas concernés par cette disposition : les véhicules de secours, véhicules de police et de gendarmerie, véhicules des services techniques, véhicules appartenant à l’organisation et à la participation de l’épreuve cycliste.

Le Ménil

Du vendredi 21 juillet à 17h au samedi 22 juillet à 16h : le long de la RD 486 sur la partie de l’agglomération concernée par l’itinéraire de la course. Le samedi 22 juillet de 8h à 17h : sur la départementale 486 du PR8+50 au 8+400.

Cornimont

Du vendredi 21 juillet 18h au samedi 22 juillet 16h : route de Travexin, rue de la gare, rue de la 3ème DIA, place du Plaid, route du droit. Sur les axes, les accotements, les trottoirs et les emplacements matérialisés, dans le périmètre d’au moins 5 mètres aux abords de chaque intersection desdites rues afin de faciliter le passage des services de secours. Du jeudi 20 juillet 8h au samedi 22 juillet 16h : interdiction de stationnement des camping-cars et des véhicules aménagés pour le camping sur la route du Droit, ses trottoirs, ses emplacements aménagés et accotements.

La Bresse