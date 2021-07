Tour de France : les routes fermées ce week-end en Savoie et en Haute-Savoie

Le peloton du Tour de France passe par la Haute-Savoie et la Savoie ce weekend. Le Grand-Bornand, Cluses, Tignes... Des restrictions de circulation et de stationnement sont programmées.

Les huitième et neuvième étapes de la 108e édition du Tour de France entraînent ce weekend du 3/4 juillet des restrictions de circulation, en particulier sur le réseau routier départemental de Haute-Savoie et de Savoie. Les horaires sont indicatifs et les phases de restrictions peuvent évoluer selon la progression de la course.

Samedi 3 juillet - Oyonnax - Le Grand-Bornand

Le peloton quitte l'Ain par Valserhône et entre en Haute-Savoie par Eloise, sur la RD 1508. Le passage est estimé aux environs de 14 heures ce samedi 3 juillet. Les fermetures de route occasionnées concernent les deux sens de circulation.

Les principaux tronçons de route concernés par des fermetures ce samedi en Haute-Savoie :

la RD 1508 d'Eloise à Frangy , de 11h10 à 15h, puis de Frangy au hameau de Bonlieu , de 13h30 à 15h05

, de 11h10 à 15h, puis , de 13h30 à 15h05 la RD 27 du hameau de Bonlieu à Copponex , de 11h45 à 15h30

, de 11h45 à 15h30 de Copponex à Cruseilles , la RD 1201, la RD 15 et la RD 27, de 12h à 15h30

, la RD 1201, la RD 15 et la RD 27, de 12h à 15h30 la RD 27, passant par Menthonnex-en-Bornes, jusqu'à la RD 1203 , de 12h10 à 16h15

, de 12h10 à 16h15 la RD 1203, depuis la route de Cruseilles jusqu'à Etaux , de 12h45 à 16h15, puis depuis Etaux jusqu'à Thuet , en passant par Saint-Pierre-en-Faucigny et Bonneville, de 12h50 à 16h30

, de 12h45 à 16h15, puis , en passant par Saint-Pierre-en-Faucigny et Bonneville, de 12h50 à 16h30 fermée depuis le vendredi matin, la route du Mont-Saxonnex - RD 186 et RD 286 - jusqu'à Marnaz , jusqu'à samedi 17h

, jusqu'à samedi 17h la RD 4, de Marnaz à Cluses de 13h30 à 17h

de 13h30 à 17h la RD 119 - la route du col de Romme - de Cluses au hameau du Reposoir , depuis 8h jusqu'à 17h30

, depuis 8h jusqu'à 17h30 retour du peloton sur la RD 4 ; la route de la Colombière fermée depuis 8h jusqu'à 17h45, puis le tronçon continuant jusqu'à La Place, jusqu'à 18h30 ; puis de La Place au Grand-Bornand de 14h jusqu'à 20h. La partie reliant le Grand-Bornand au Villaret, toujours sur la RD 14, sera quant à elle fermée de 14h à 18h30

En Savoie, pas de passage du peloton le samedi, mais des fermetures anticipées :

A partir de 20h ce samedi soir, la RD 218D de Arêches jusqu'au barrage de Roselend par le col du Pré sera coupée dans les deux sens de circulation, jusqu'au dimanche 17h. Egalement fermées à partir de 20h la RD 925 et la RD 902, du barrage de Roselend aux Chapieux.

Dimanche 4 juillet - Cluses - Tignes

Le parcours de la 9e étape de ce Tour de France passe par la Haute-Savoie et la Savoie. De la même manière, les horaires de fermetures précisés sont à titre indicatif, et le rétablissement dans les deux sens de circulation sont laissés à l'initiative des services de police et de gendarmerie.

L'accès à l'Italie par le col du Petit Saint Bernard depuis Bourg-Saint-Maurice sera impossible le dimanche après-midi, de 13h15 à 17h30, dans les deux sens de circulation.

Les principaux tronçons de route concernés par des fermetures ce dimanche en Haute-Savoie :

la RD 1205, de Cluses au lieu-dit de Balme, direction Magland , de 9h50 à 13h50 ; puis de 10h10 à 14h05 du lieu-dit de Balme jusqu'à hauteur du lac des Ilettes, en passant par Magland ; toujours sur la RD 1205, fermeture du tronçon traversant Sallanches jusqu'à Domancy , de 10h20 à 14h20

au lieu-dit de Balme, , de 9h50 à 13h50 ; puis de 10h10 à 14h05 du lieu-dit de Balme jusqu'à hauteur du lac des Ilettes, en passant par Magland ; toujours sur la RD 1205, fermeture du , de 10h20 à 14h20 de 10h35 à 14h35, depuis Domancy, la RD 199 - la côte de Domancy - puis la RD 1212, en passant par Combloux jusqu'à la Demi-Lune

la RD 1212, de la Demi-Lune jusqu'en Savoie, direction Flumet, en passant par Megève ou encore Praz-sur-Arly, de 11h05 à 14h50

Les principaux tronçons de route concernés par des fermetures ce dimanche en Savoie :

Le peloton entre en Savoie par la RD 1212 depuis Megève jusqu'à Flumet, un peu après 14 heures ce dimanche selon les estimations.

de Flumet aux Saisies , les tronçons de la RD 1212, la RD 218B, la RD 71B, la RD 71A et la RD 218B sur le parcours, de 10h30 à 16h. Les services départementaux précisent que les coupures peuvent être anticipées précisément sur ces portions de route, si jugées nécessaires par la gendarmerie

, les tronçons de sur le parcours, de 10h30 à 16h. Les services départementaux précisent que les coupures peuvent être anticipées précisément sur ces portions de route, si jugées nécessaires par la gendarmerie la RD 218B, des Saisies à Beaufort , de 11h à 16h

, de 11h à 16h la RD 925 et la RD 218A, de Beaufort à Arêches , de 12h à 16h30

, de 12h à 16h30 la RD 902 des Chapieux à Bourg-Saint-Maurice (giratoire des grands cols), de 12h30 à 18h, puis de Séez aux Brévières de 13h à 18h30, et des Brévières à la Reculaz de 11h à 18h30

(giratoire des grands cols), de 12h30 à 18h, de 13h à 18h30, de 11h à 18h30 la RD 1090 de 13h à 17h30, depuis Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Séez

de 13h à 17h30, la RD 87A, du croisement de la RD 902 aux Boisses - le barrage ERDF du Chevril

- le barrage ERDF du Chevril à Tignes : la RD 87B des Brévières aux Boisses, depuis le samedi à 18h jusqu'au dimanche 20h30, puis la RD87A des Boisses à Val Claret, de 7h à 19h

Restrictions de circulation et de stationnement dans les villes

Le Grand-Bornand

L'accès au Grand-Bornand depuis Annecy-Thônes et depuis Saint-Pierre-en-Faucigny est interdit à partir de 14 heures depuis l'intersection D4/D12 jusqu'au col de la Colombière. La circulation rouvrira à partir de 20 heures. Le col de la Colombière sera fermé depuis ce vendredi, mais des restrictions de stationnement sont mises en place dès le jeudi.

Les véhicules sont interdits dans la station entre le Grand-Bornand Village et le Grand-Bornand Chinaillon entre 14 heures et 20 heures. Entre le Grand-Bornand Village et la vallée du Bouchet / Nant-Robert, la circulation sera à sens unique sur la route du Nant-Robert.

Le stationnement est interdit dans le centre du village et le long du tracé dès vendredi 2 juillet au soir jusqu'à 20 heures le samedi. Tous les parking du village seront réservés à l'organisation.

Cluses

Au-delà des restrictions de circulation dans l'ensemble de la ville, un dispositif particulier concerne le quartier de la Sardagne. La circulation y est interdite toute la journée du dimanche jusqu'à 17 heures, et le stationnement interdit depuis ce samedi 15h jusqu'au dimanche 17h.