Tour de France : où aller voir l'étape à moins d'une heure de route des P.-O. ?

La 15e étape du Tour de France frôle les Pyrénées-Orientales ce dimanche. Elle se court entre Limoux et le Prat-d'Albis, sur les hauteurs de Foix. C'est la seule occasion d'aller acclamer le peloton, avant qu'il ne prenne le chemin des Alpes, on a sélectionné les meilleurs endroits.

Pyrénées-Orientales, France

Si vous souhaitez voir passer le Tour de France, c'est le jour où jamais ! La 15e étape, ce dimanche, se dispute entre Limoux, dans l'Aude, et le Prat-d'Albis, sur les hauteurs de Foix, en Ariège. C'est l'étape qui s'approche le plus des Pyrénées-Orientales cette année, et il est possible d'aller voir passer le peloton à moins d'une heure de route.

Si vous habitez le Fenouillèdes par exemple, le mieux c'est de vous rendre dans la commune d'Esperaza, c'est à moins de 40 minutes de Caudiès. Vous pourrez voir passer le peloton aux alentours de 12h30, et la caravane à partir de 10h30. Il faut compter une heure et demi de route depuis Perpignan.

Attention, RN20 fermée entre Tarascon et Foix !

Si vous habitez la Cerdagne, il vous faudra vous rendre à Tarascon-sur-Ariège, à 50 minutes de Porté-Puymorens. Vous pourrez alors voir passer les coureurs vers 14h40. Depuis le Capcir, il vaut mieux viser la commune de Puivert, à une heure et quart de route. Les coureurs doivent y passer vers 13h.

Et si vous êtes vraiment motivés et que vous souhaitez assister à la montée finale sur les hauteurs de Foix, ce sera aux alentours de 17h ce sera la dernière grande bataille que vont se livrer les favoris dans les Pyrénées, après l'exploit de Thibaut Pinot et de Julian Alaphilippe ce samedi, auteurs d'un doublé historique au col du Tourmalet. Il faut compter compter une heure et demi de trajet depuis la Cerdagne, mais attention, la route sera fermée entre Tarascon et Foix dès le tout début d'après-midi.