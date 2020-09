Ce mercredi 9 septembre, première étape poitevine du 107ème Tour de France. Le peloton va donc traverser la Vienne et les Deux-Sèvres, pour une arrivée à Poitiers dans le quartier des Couronneries. France Bleu vous dit où vous positionner pour ne rien rater.

Tour de France : où voir passer le Tour de France ce mercredi 9 septembre, entre Coulon et Poitiers ?

Le Tour de France dans le Poitou, ça commence mercredi 9 septembre, avec la 11ème étape. L'arrivée est prévue à Poitiers. 42 ans que la ville n'avait pas accueilli la grande boucle. Mais où faut-il installer son parasol et sa chaise de camping pour ne rien rater ? France Bleu Poitou a pris la route du Tour pour vous le dire. Et pour ne pas rester coincé devant une route fermée, on fait la route ensemble.

La beauté du Marais Poitevin

Dans les Deux-Sèvres, l'un des passages les plus attendus c'est bien celui par le marais poitevin, notamment à Coulon, où le peloton va traverser la Sèvre Niortaise. Placez-vous aux abords du quai Louis Tardy ou du chemin de Halage.

Un peu de grimpette dans la côte de Cherveux

Le Poitou n'est pas exactement ce qu'on appeler une région vallonnée, mais nous avons de belle côte et notamment à Cherveux. 106 mètres d'altitude, et 4,4% sur un peu plus d'un kilomètre. Vous assisterez sans doute à un petit ralentissement des cyclistes. C'est une côte de quatrième catégorie.

Du sprint à Exireuil, près de Saint-Maixent-l'école

Si vous préférez la vitesse et les pointes en tête de peloton, vous pouvez vous installer à Exireuil, sur la départementale 938 aux Grands ajoncs. Il va y avoir un sprint bonification, juste devant le restaurant Le Marmiton. Les coureurs devraient y arriver en début d'après-midi.

Des décorations qui valent le coup d’œil à Vautebis

Vous aimez voir les villages en jaune, vert et même blanc à pois rouge ? Alors vous serez servi à Vautebis. Ambiance garantie au moment du passage de la caravane. Des vélos sont accrochés partout : sur les panneaux, les grillages des maisons, et même les balcons.

Un beau village poitevin pour le Tour

Envie de maisons biens poitevins et d'un village joli village qui attend de pied ferme les cyclistes ? Le centre-bourg de Lavausseau vous attend. Le Tour d'approchera alors de Poitiers et de la ligne d'arrivée et les formations devraient être bien positionnées pour aider leurs leaders.

Biard, au frais près des Grotte de la Norée

Là, ça ira vite, très vite après le passage par Béruges. Ca va même fuser dans la descente de la rue des Vieux Logis à Biard. Avant de dérouler dans la route de la Cassette, bien au frais en bord de Boivre. Même en cas de fortes chaleurs, vous pourrez attendre les cyclistes sans peiner et tout en écouter le chant des oiseaux.

Une dernière petite côte rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers

Avant l'arrivée avenue Kennedy, vous pourrez encore voir un bel effort dans la rue du Faubourg du Pont Neuf, qui monte assez fort après le pont. Une fois cette difficulté passée, tout se jouera au sprint sur la rocade Est.