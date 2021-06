Tour de France : quelles conditions de circulation et de stationnement à Brest ?

La circulation et le stationnement s'annoncent bien sûr compliqués à Brest ce samedi 26 juin pour le grand départ du 108e Tour de France. Plus de 200 coureurs de 23 équipes seront sur la ligne de départ de cette première étape de 198 km jusqu'à Landerneau. Le départ fictif sera donné au port de commerce de Brest, près de la gare maritime, avant le kilomètre zéro situé à la sortie du pont de l'Iroise. Alors forcément, tout sera modifié pour circuler et stationner. Voici ce qu'il faut savoir.

Anticiper les déplacements

La traversée ouest-est ouest-est de Brest sera perturbée le samedi 26 juin entre 7h30 et au plus tard 13h30, avec trois points de passage possibles au niveau de la rue de Lyon, de la rue Victor Hugo et de la rue du Bot dans le quartier Saint-Marc. La circulation sera même interdite sur la RD165 entre 7h30 et 13h30 au plus tard sauf pour les secours et l'organisation. La circulation sera maintenue dans le sens de Quimper/Plougastel vers Brest, avec une déviation pour rejoindre le centre de Brest par la RN 265 puis le boulevard de l'Europe. La sortie Brest Ports sera fermée.

Interdite aussi la circulation entre le port de Commerce et la sortie de Plougastel-Daoulas, le pont de l'lroise étant fermé dans ce sens, le samedi 26 juin entre 7h30 et 13h30. Un itinéraire de déviation sera possible via Landerneau jusqu'à 9h30 puis Landivisiau jusqu'à la réouverture du pont à 13h30.

Stationnement et transports en commun

Côté stationnement, sauf pour les véhicules autorisés, il sera interdit tout au long du parcours, et ce à partir du vendredi 25 juin 18h, jusqu'au samedi 26 juin 13h30. Vous serez avertis par des panneaux de signalisation qui seront positionnés en amont.

Les transports en commun seront aussi perturbés. La ligne de tram sera coupée entre le bas de la rue de Siam et la rue Jean Jaurès. Elle continuera néanmoins à desservir, côté rive droite, la station Recouvrance et, rive gauche, la station Jean Jaurès.

Le parcours de la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau - ASO

