Tour de France : quelles conditions de circulation et de stationnement dans le Finistère ?

Pour la première étape de ce 108e Tour de France, qui s'élancera de Brest ce samedi 26 juin, la circulation et le stationnement seront compliqués dans les communes traversées par les coureurs. Voici ce qu'il faut savoir.

Pour la ville-départ, Brest, vous avez toutes les infos pratiques dans cet article.

A Quimper

Plus de 200 coureurs de 23 équipes traverseront Quimper entre 14h15 et 14h30, après la caravane du Tour qui passera à 12h28. Mais le stationnement sera complètement interdit sur tout le parcours et sur une partie des allées de Locmaria dès vendredi matin et jusqu'au samedi soir. Pour se rendre sur le circuit, il faudra donc se garer bien en amont puis privilégier le bus, la marche à pied ou le vélo. Vous avez tous les détails de ces restrictions de stationnementsur le site internet de la Ville de Quimper.

La circulation et le stationnement seront perturbés au centre ville de Quimper pour le passage du Tour de France - Ville de Quimper

Le samedi 26 juin, les véhicules ne pourront ni accéder ni sortirdu parking Delattre de Tassigny à partir de 8h, du parking situé face au n°32 Route de Douarnenez à partir de 11h, de la place Théophile Bonnemaison à partir de 11h. Par ailleurs, la circulation sera interdite dans une grande partie du centre ville.

Néanmoins, il sera possible d'accéder au centre-ville de Quimper. Deux parkings relais gratuits du 23 au 26 juin sont mis en place : l'un au nord de Quimper à la Croix des gardiens, l'autre au Sud à l’UBO. Ces parkings sont directement connectés à une ligne du réseau QUB, assurant une liaison vers le centre-ville toutes les 12 minutes. Le stationnement est également gratuit sur le parking Parc des expositions. Les transports en commun sur le réseau QUB seront par ailleurs gratuits du mercredi 23 au dimanche 27 juin.

Par ailleurs, le grand marché du samedi, place du Steir, est maintenu.

A Landerneau

A Landerneau, ville arrivée de la 1re étape, les coureurs arriveront à partir de 16h50 pour les premiers coureurs, 15h27 pour la caravane. L'accès à la ville sera modifié à partir de 9h30 le samedi 26 juin. La commune recommande aux usagers d'anticiper au maximum ses déplacements.

Les restrictions de circulation et de stationnement à l'arrivée de la première étape du Tour de France à Landerneau - Ville de Landerneau

La circulation sera interdite sur la totalité du circuit jusqu'à 23h. Le seul accès possible pour pour traverser les rives en voiture sera la rue du petit Paris. Les piétons auront la possibilité de traverser le pont habité, la passerelle située entre la Poste et l’Hôtel de Ville ou le pont levant. En revanche, le passage sur le pont de Caernarfon ne sera possible ni pour les véhicules, ni pour les piétons. Les transports en commun seront également perturbés, mais marché situé place du général de Gaulle, Pont de Rohan et Quai de Léon sera maintenu aux horaires habituels (8h30 – 13h).

Pour le stationnement, plus de 10.000 places permettront à tous les visiteurs de se garer à proximité du parcours le jour J. Le stationnement des véhicules sera interdit sur la totalité du circuit, du jeudi 24 juin, 20h au samedi 26 juin, 23h. Les parkings situés en centre-ville permettent d’accueillir jusqu’à 2.000 véhicules et les aires de stationnement situées à proximité de la ligne d’arrivée, sur les communes de Pencran (4.000 places) et Dirinon (1.900 places), seront signalées.

Le parcours de la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau - ASO

à lire aussi CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le tracé et les horaires de la 1ère étape entre Brest et Landerneau

à lire aussi CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours complet étape par étape et les horaires ville par ville

Pour les conditions de circulation et de stationnement dans tout le département du Finistère lors du passage du Tour, vous pouvez consulter ce site internet.