Tour de France : routes barrées, stationnement, comment circuler en Savoie et Haute-Savoie du 10 au 13 juillet

Le Tour de France 2022 est de passage en Haute-Savoie et en Savoie du 10 au 13 juillet, lors des 9e, 10e et 11e étapes, à Châtel, Morzine, Megève, Albertville. Voici les rues et routes à éviter au départ à l'arrivée de la course ainsi que sur tout le parcours emprunté par les coureurs.

Interdiction de stationnement, routes barrées, rues bloquées, le Tour de France arrive en Haute-Savoie et en Savoie du 10 au 13 juillet lors des 9e, 10e et 11e étapes. À Châtel, Morzine, Megève, Albertville et sur tout le parcours de la course il va falloir laisser la place aux coureurs et vous organiser pour ne pas être pris au dépourvu. Découvrez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir pour circuler et vous garer.

Châtel le 10 juillet

Châtel sera ville arrivée de la 9e étape le dimanche 10 juillet au terme de près de 193 km, parcours quasi essentiellement en Suisse, dans les cantons de Vaud, Fribourg et du Valais. Des zones, des parkings et des axes seront interdits à la circulation et/ou au stationnement du 7 au 12 juillet comme l'indiquent les plans ci-dessous.

Du samedi 9 juillet à 8h au dimanche 10 juillet à 20h, dans les deux sens de circulation sur la RD22 de la frontière suisse à l’entrée de Châtel :

La circulation et le stationnement des véhicules automoteurs dont l’aménagement intérieur est conçu pour servir de logement (type van, caravane, camping car…), sont interdits (excepté pour les véhicules disposant d’un contrat de réservation dans un camping).

La circulation est interdite (sauf riverains et actifs dans le cadre de leurs déplacements professionnels).

Le stationnement sera interdit sur l’ensemble des voies du parcours du dimanche 10 juillet 2002 à 8h jusqu’à la réouverture de la route ainsi que :

Sur la D22, de la frontière avec la Suisse au carrefour avec le chemin des Ramines (Châtel).

Sur la D228A, du carrefour avec la D230 à l’arrivée au lieu-dit Pré-la-Joux.

- - Commune de Châtel

Circulation

- - Commune de Châtel

Stationnement

- - Commune de Châtel

Transports en commun

- - Commune de Châtel

En Savoie, lors de "L'Étape du Tour" le 10 juillet

En parallèle du "vari" Tour de France, le département de la Savoie accueille également "L'Étape du Tour" le dimanche 10 juillet pour réaliser l’étape entre Briançon et L’Alpe d’Huez. Des restrictions de circulation sur le réseau routier départemental sont à prévoir entre Briançon et l'Alpe-d'Huez via la Savoie. Les échangeurs autoroutiers de l’A43 desservant le réseau départemental seront aussi fermés durant les laps de temps correspondant.

Du col du Galibier à Valloire, hameau de Bonnenuit (RD 902) : fermeture de 6h30 à 13h

De Valloire « Bonnenuit » à Saint-Michel-de-Maurienne (RD 902) : fermeture de 8h à 13h30

De Saint-Michel-de-Maurienne à Saint-Jean-de-Maurienne (RD 1006) : fermeture de 8h15 à 14h15

De Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Sorlin-d’Arves (RD 926) : fermeture de 8h30 à 16h

De Saint-Sorlin-d’Arves au barrage de Grand-Maison (de Saint-Colomban-des-Villards à la limite avec le Département de l’Isère, RD926) : fermeture de 9h30 à 17h

Morzine

Morzine accueillera le Tour de France le 11 juillet, lors d'une journée de repos, et le 12 juillet lors d'un départ de la 10e étape en direction de Megève. Notez ci-dessous les interdictions et fermetures à la circulation du 10 au 12 juillet : rue du Bourg, route de la Plagne, route des Bois Venants, route du Palais des Sports, chemin de la Fruitière, route du Plan, place de la Poste Fermée, route de la Manche ou sur la Taille du Grand Mas.

- - Commune de Morzine

De Morzine à Megève le 12 juillet

Fermeture de 3 diffuseurs autoroutiers, le mardi 12 juillet 2022 :

n°19 de l’A40 (Cluses) : de 13h00 à 17h00

n°20 de l’A40 (Sallanches – uniquement bretelles en provenance et à destination de Chamonix) : de 13h00 à 17h00

n°22 de l’A40 (Le Fayet) : de 13h30 à 17h15

Du samedi 9 juillet à 6h au mardi 12 juillet à 12h, dans les deux sens de circulation sur la RD309A, du carrefour avec la route de Chozeaux jusqu’à l’altiport de Mégève :

La circulation et le stationnement des véhicules automoteurs dont l’aménagement intérieur est conçu pour servir de logement (type van, caravane, camping car…), sont interdits (excepté pour les véhicules disposant d’un contrat de réservation dans un camping).

La circulation est interdite (sauf véhicules pour l’assistance médicale professionnelle aux personnes dépendantes, personnes accréditées par l’organisation).

Des navettes seront mises en place pour accéder sur le site d’arrivée.

Le stationnement sera interdit sur l’ensemble des voies du parcours du dimanche 10 juillet 2002 à 8h jusqu’à la réouverture de la route ainsi que :

Sur la D22, entre l’intersection avec la D902 (commune de Reyvroz) et celle avec la D32 (commune de Chevenoz).

Sur la D32, entre l’intersection avec la D22 (commune de Chevenoz) et celle avec la RD21 / route des feux (commune de Vinzier).

La D26, entre l’intersection avec la route de la côte (commune de Bellevaux) et celle avec la montée des Châtelets (hameau de Chauméty, commune de Mégevette).

La D6, entre l'intersection avec la D26 (commune de Marignier) et celle avec la D902 (commune de Châtillon-sur-Cluses).

La D902, entre l'intersection avec la D6 (commune de Châtillon-sur-Cluses) et celle avec le Boulevard du Chevran (commune de Cluses).

La D902, entre l’intersection avec la D1205 et celle avec la D909 (commune de Saint-Gervais-les-Bains).

La D909, entre l’intersection avec la D902 (commune de Saint-Gervais-les-Bains) et celle avec la D1212 (commune de Demi-Quartier).

La D1212 entre l’intersection avec la D909 (commune de Demi-Quartier) et le panneau d’agglomération de Megève.

Megève le 12 juillet

Après avoir accueilli le Critérium du Dauphiné en 2020 et 2022, Megève reçoit pour la deuxième fois une étape du Tour de France après l'avoir accueilli en 2016 lors de deux étapes. Les riverains des zones concernées par des restrictions de circulation peuvent se présenter en mairie depuis le 1er juin pour recevoir une vignette, sur présentation d’un justificatif de domicile, à apposer sur le pare-brise de leur véhicule. La gendarmerie transmettra sur place, l’autocollant aux touristes accédant à leur hôtel, après vérification de leur réservation. À noter la gratuité du parking de Rochebrune (400 places) le mardi 12 juillet.Retrouvez ci-dessous le plan des axes, des parkings et zones concernés par des interdictions ou déviations.

- - Commune de Megève

- - Commune de Megève

Albertville le 13 juillet

La cité olympique accueille le Tour de France le 13 juillet pour un départ qui sera donné à 12h15 (la caravane publicitaire s'élancera deux heures avant à 10h15), sur un tracé qui empruntera la rue du commandant Dubois jusqu’à la rue de la République. Les coureurs rouleront ensuite rue Pargoud, en direction de l'hôtel de ville et avenue des Chasseurs-alpins.

Le stationnement interdit au public mardi 12 juillet 8h au mercredi 13 juillet 19h :

Avenue Joseph-Fontanet

Avenue des XVIe Jeux Olympiques d’hiver

Chemin de la Charette

Le stationnement interdit au public mardi 12 juillet 12h au mercredi 13 juillet 19h :

Rue Alioune-Fall

Rue Commandant-Dubois

Rue Jean-Baptiste-Mathias

Rue de la République

Rue Pargoud

Avenue des Chasseurs-Alpins

Route de Grignon

Parking de la place Léontine-Vibert (15 places réservées à France Ambulance)

Le stationnement interdit au publica mardi 12 juillet 16h au mercredi 13 juillet 19h :

Parking du Stade Olympique

Terrain de l’ex-Samse

En cas de non-respect des restrictions de stationnement, la police municipale d'Albertville procédera à l'enlèvement des véhicules en stationnement gênant.

- - Commune d'Albertville

Les cartes, horaires et parcours détaillés des étapes

La fermeture et le rétablissement des deux sens de la circulation sur les routes sont laissés à l’initiative des services de gendarmerie. La fermeture intervient dès le matin tôt jusqu'au passage des coureurs, suivant la progression de la caravane puis du peloton.

La 9e étape entre Aigle et Châtel le 10 juillet

- - ASO / Geoatlas

- - ASO

La 10e étape entre Morzine et Megève le 12 juillet

- - ASO / Geoatlas

- - ASO

La 11e étape entre Albertville et le col du Granon le 13 juillet

- - ASO / Geoatlas

- - ASO

