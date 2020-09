Tour de France : sécurité maximale dans les Deux-Sèvres, plus de 260 gendarmes mobilisés

Illustration : plus de 200 gendarmes mobilisés dans les Deux-Sèvres.

Comment sécuriser les routes avant le passage du Tour de France ? Et ce, encore plus, en période de Covid ? Policiers et gendarmes sont mobilisés en nombre pour ce mercredi 9 septembre. 264 militaires seront déployées dans les Deux-Sèvres sur 90 km, de Saint-Hilaire-la-Palud jusqu'à Vasles. Pour ce qui est des difficultés sur les routes, tous les détails sont ici.

Un gendarme positionné à chaque intersection

"L’événement est préparé depuis la fin de l'année 2019", explique le colonel Jean-Pascal Château. "Nous avons 173 intersections à gérer, avec des communes plus stratégiques que d'autres. A Saint-Maixent-l'école, il y a énormément de carrefours. Ce qui nécessite parfois 10 à 15 gendarmes par communes".

Pour le passage de la caravane, attention à vos enfants

Le colonel rappelle qu'il ne faut surtout pas ramasser les cadeaux de caravane sur la route. "Ou bien il faut attendre, la fin du passage des véhicules et tenir ses enfants", explique-t-il. "Au moment de l'arrivée des coureurs, il ne faut surtout pas leur courir, ne pas les suivre. Et oubliez aussi les drones et les cerf-volants".