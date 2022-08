Avec l'arrivée de la 4e et dernière étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine ce vendredi 19 août à Limoges, la circulation et le stationnement seront perturbés. Retrouvez le détail des axes bloqués ou déviés.

Tour du Limousin 2022 : les restrictions de circulation et de stationnement à Limoges cette semaine

Limoges accueille comme chaque année l'arrivée de la 4e et dernière étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2022 ce vendredi 19 août. Les coureurs sont attendus à partir de 17h sur le boulevard de Beaublanc mais la circulation et le stationnement seront perturbés dès ce lundi.

Stationnement interdit

Le lundi 15 août de 6h à 20h

Avenue Émile-Labussière, entre la rue de Bellac et la rue Montesquieu.

Du jeudi 18 août à 21h au vendredi 19 août à 22h

Boulevard de Beaublanc, sur le terre-plein central et les places de stationnement situées au droit du Parc des sports, entre la rue de Saint-Gence et la rue de Bellac.

Boulevard du Vigenal, sur le petit parking situé au droit des n°100 à 104 (angle avec la rue de Bellac).

Boulevard de Beaublanc, sur le parking situé à l’angle de la rue Bréguet.

Le vendredi 19 août de 6h à 20h

Rue de Bellac, entre l’intersection du boulevard du Vigenal et du boulevard de Beaublanc d’une part et la rue Denis-Papin d’autre part, et sur la totalité des places situées sur l’aire de stationnement au droit du n° 67.

Rue Denis-Papin

Allée Jean-Bouin

Rue Pierre-de-Coubertin

Rue de Saint-Gence sur la totalité des parkings situés au droit de l’accès au complexe Beaublanc (face aux n°25 à 43), et côté impair (au droit des n°51 à 31). Mais sera maintenu un couloir de circulation de 3,50 m afin de garantir aux riverains l’accès à leur garage et de permettre la circulation des véhicules de secours dans l’exercice de leur fonction

Le vendredi 19 août de 10h à 20h

Rue Vaucanson, entre la rue de Bellac et la rue Joseph-Guillemot.

Rue Joseph-Guillemot

Rue de Saint-Gence, entre la rue Joseph-Guillemot et la rue de Beauvais.

Rue de Beauvais

Rue Étienne-Moineville, entre la rue de Beauvais et la rue de Veyrac.

Rue de Veyrac

Avenue de Landouge, entre la rue de Veyrac et la rue Jules-Ladoumègue.

Rue Jules-Ladoumègue

Rue Jean-Le-Bail, entre la rue Jules-Ladoumègue et l’avenue du Président-Vincent-Auriol

Avenue du Président-Vincent -Auriol, entre la rue Jean-Le-Bail et l’avenue du Président-René -Coty.

Avenue du Président-René-Coty, entre l’avenue du Président-Vincent-Auriol et le boulevard de la Borie.

Le vendredi 19 août de 15 heures 30 à 16 heures 15

- Rue Georges-Constanty - Rue de Valparaiso - Rue Marguerite-Youcenar

Circulation interdite

Le vendredi 19 août de 7h à 22h

Boulevard de Beaublanc ,dans le sens boulevard du Vigenal -˃ boulevard de la Borie

Rue Pierre-de-Coubertin

Allée Jean-Bouin

Une limitation de vitesse à 30 km/h sera instaurée boulevard de Beaublanc dans le sens boulevard de la Borie -˃ boulevard du Vigenal entre 7h et 12h30.

Le vendredi 19 août de 15h30 à 16h15

Rue Georges-Constanty

Rue de Valparaiso

Rue Marguerite-Youcenar

Le vendredi 19 août de 12h30 à 19h

Rue du Petit Bellegarde, entre la rue de L’Hermiterie (Couzeix) et la rue de Saint-Gence.

Rue de Saint-Gence, entre la rue du Petit Bellegarde et la rue de Beauvais.

Rue de Beauvais

Rue Étienne-Moineville, entre la rue de Beauvais et la rue de Veyrac.

Rue de Veyrac

Avenue de Landouge, entre la rue de Veyrac et la rue Jules-Ladoumègue.

Rue Jules-Ladoumègue

Rue Jean-Le-Bail, entre la rue Jules-Ladoumègue et l’avenue du Président-Vincent-Auriol.

Avenue du Président-Vincent-Auriol, entre la rue Jean-Le-Bail et l’avenue du Président-René-Coty.

Avenue du Président-René-Coty, entre l’avenue du Président-Vincent-Auriol et le boulevard de la Borie.

Boulevard de la Borie, entre le boulevard de Beaublanc et l’avenue Albert-Thomas, dans les deux sens de circulation.

Boulevard de Beaublanc dans le sens boulevard de la Borie → boulevard du Vigenal;

Rue de Bellac, entre le boulevard de Beaublanc et la rue Denis-Papin.

Rue Vaucanson, entre la rue de Bellac et la rue Joseph-Guillemot.

Rue Joseph-Guillemot

Rue de Saint-Gence, entre la rue Joseph-Guillemot et la rue de Beauvais, et entre la rue Joseph-Guillemot et le boulevard de Beaublanc.

Le vendredi 19 août de 15h30 à 16h15

Rue Georges-Constanty

Rue de Valparaiso

Rue Marguerite-Youcenar

Par conséquent, l’ensemble des voies débouchant sur le circuit seront mises en impasse et une limitation de vitesse à 30 km/h sera instaurée boulevard du Vigenal dans le sens avenue de Louyat → boulevard de Beaublanc.

Deux passages piétons protégés provisoires seront aménagés au droit du n°37 boulevard de Beaublanc et au droit de la crèche de Beaublanc. La traversée des piétons sera régulée par les organisateurs.

La rue de Bellac, située dans la portion comprise entre les tronçons du boulevard du Vigenal (entre les 2 terres plein), sera inversée de sens de circulation afin de permettre aux véhicules circulant boulevard du Vigenal dans le sens boulevard des Arcades → boulevard de Beaublanc, d’être déviés par la rue de Bellac en direction du centre-ville le vendredi 19 août de 12h30 à 19h.

Le sens de circulation des véhicules boulevard du Vigenal sera inversé et un sens unique sera instauré entre et dans le sens boulevard du Vigenal → boulevard de Beaublanc dans la partie comprise entre le n°99 et la rue de Bellac le vendredi 19 août de 12h30 à 19h.

Les véhicules circulant boulevard de la Borie en direction du boulevard de Beaublanc auront l’obligation de tourner à droite avenue Albert-Thomas du jeudi 18 août à 6h au vendredi 19 août à 23h.

Des déviations mises en place le vendredi 19 août

De 7h à 12h30 et de 17h30 à 21h

Rue Vaucanson

De 12h30 à 22h

Rue Denis-Papin

Rue de Brouillebas

Avenue Montjovis

Avenue Albert-Thomas

Avenue du Général-Leclerc

Avenue de Louyat

Rue Halévy

Rue de Bellac

La circulation des véhicules d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes sera provisoirement autorisée rue de Brouillebas le vendredi 19 août de 7h à 22h.

Les riverains pourront quitter leur domicile le vendredi 19 août au plus tard à 12h30 par les voies suivantes : carrefour boulevard de la Borie/boulevard René-Coty, carrefour avenue René-Coty/rue du Maréchal-Foch, rue Jules-Renard, carrefour rue Jules-Renard/rue de Saint-Gence, carrefour rue de Saint-Gence/impasse Morel, carrefour rue de Saint-Gence/rue du Puy Rejaud, carrefour rue de Saint-Gence/allée du Coyol, carrefour rue de Saint-Gence/rue du Mas Blanc, carrefour rue de Saint-Gence/rue du Moulin, carrefour rue de Saint-Gence/rue Fontanarosa, carrefour rue de Saint-Gence/rue Martin-Fréminet, carrefour rue de Saint-Gence/rue Fraud, carrefour rue de Saint-Gence/rue de la Chabeaudie, carrefour rue de Beauvais/rue de la Déliade, carrefour RD 941/avenue de Landouge, carrefour avenue de Landouge/rue de Mas Batin.