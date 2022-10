Touraine : "après quatre stations vides, j'ai laissé tomber", les aides à domicile face à la pénurie d'essence

L'actuelle pénurie de carburant complique le quotidien de beaucoup de Français, mais elle est particulièrement pénible pour les gens qui s'occupent d'aide ou de soins à domicile. La Fédération ADMR d'Indre-et-Loire regroupe des associations qui comptent au total 1.150 salariés qui se rendent chaque jour chez 5.000 personnes, en Touraine.

ⓘ Publicité

"Si ça dure un peu, on sera peut-être obligé de prioriser des interventions mais pour l'instant, ce n'est pas le cas" - La directrice de la fédération ADMR d'Indre-et-Loire

Ce lundi, l'activité a été assurée à peu près normalement car les salariés avaient anticipé et fait le plein ce week-end, mais la directrice ne cache pas que l'angoisse monte pour les jours qui viennent : "on vit au jour le jour et on se dit que si ça dure un peu, on sera peut être obligé de prioriser des interventions mais pour l'instant, ce n'est pas le cas" souligne Laure Blanc_. "Il y a un vrai réseau de solidarité qui s'est mis en place. Quand une aide à domicile passe devant une station qui est ouverte elle passe le mot aux autres qui vont très vite faire le plein. J'ai vu ça, par exemple, dans le Chinonais, où il y a des stations qui n'ouvrent que pendant une heure ou deux. Mais ça ne va pas être tenable trop longtemps_".

Du coup, certains professionnels anticipent déjà des journées compliquées : "là, il y a des associations qui pensent par exemple à appeler les stations-service et essayer de négocier avec les gérants un passage prioritaire" révèle la directrice de l'ADMR. "Il faudrait que nos aides à domicile, munies de leur carte professionnelle, puissent se ravitailler parce qu'on estime que ce qu'elles font est essentiel. Ça n'a pas encore été essayé mais c'est la prochaine étape". Laure Blanc souligne tout de même que les plus grosses difficultés se concentrent dans les zones rurales et notamment dans le Sud de l'Indre-et-Loire. Dans la Métropole, les visites peuvent la plupart du temps être assurées grâce aux transports en commun ou à vélo.

"Après quatre stations vides, j'ai laissé tomber" - Olivia, aide-soignante à domicile à Saint-Pierre-des-Corps

Olivia est aide-soignante, elle habite Saint-Pierre-des-Corps et en règle générale, elle se rend chez cinq patients le matin et quatre le soir, mais ce lundi, faute d'essence, elle a été obligée d'annuler son passage chez une personne et elle s'est faite remplacer chez les autres. Cette professionnelle fait jusqu'à 100 kilomètres par jour pour se rendre chez des habitants qui vivent à Joué-les-Tours, Fondettes, Vouvray, Véretz ou Château-Renault.

"J'ai commencé par une station du quartier de l'Europe, à Tours-Nord, mais les infos sur le site du gouvernement étaient fausses et la pompe était fermée" explique Olivia_. "Je me suis redirigée ensuite vers Total, à Tours-Nord aussi, mais c'était bondé donc je suis repartie. Je suis arrivé au niveau du quai de la Loire, à Saint-Pierre-des-Corps. Là, il y avait juste du gazole alors que ma voiture, c'est une essence. Et au centre commercial des Atlantes, il y avait une foule pas possible. Après quatre stations vides, j'ai laissé tomber_".

L'aide-soignante envisage de n'utiliser que les transports en commun, dans les jours qui viennent, ce qui veut dire qu'elle devra annoncer à certains patients qu'elle ne peut pas aller chez eux. Et même pour les autres "aller chez quatre personnes le matin en transports en commun, ce sera sans doute très compliqué" conclut la jeune femme.