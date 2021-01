Touraine : la vidéo-verbalisation arrive le 18 janvier à Tours, dans trois quartiers

A partir de lundi 18 janvier, les véhicules garés sur un emplacement gênant pourront être verbalisés grâce à 28 caméras réparties dans les trois secteurs où ce dispositif va être expérimenté : le vieux-Tours, le quartier Colbert et le secteur mairie-gare-rue de Bordeaux.

Stationnée sur une piste cyclable et un passage piéton, cette voiture serait vidéo-verbalisée au bout de cinq minutes, après le 18 janvier

Les caméras de vidéo-surveillance installées à Tours ne veilleront plus seulement sur votre sécurité. A partir de lundi prochain, le 18 janvier, certaines d'entre elles pourront aussi servir à verbaliser les véhicules en stationnement gênant. L'an dernier, plus de 7 000 véhicules garés à un endroit gênant ou dangereux ont été signalés, à Tours par les salariés de l'entreprise privée qui veille au respect du stationnement payant. La S.A.G.S n'a pas le droit de verbaliser ces voitures qui ne sont pas sur des emplacements payants, mais elle doit les signaler à la police municipale, qui, bien souvent, n'a pas les moyens d'arriver à temps pour les verbaliser.

28 caméras de vidéo-surveillance serviront aussi à la vidéo-verbalisation

L'expérimentation de vidéo-verbalisation va avoir lieu dans le vieux-Tours, le quartier Colbert et le secteur de la mairie, de la gare et de la rue de Bordeaux. Dans ces trois quartiers, il y a déjà 28 caméras. Leurs images sont visionnées en direct par les agents du Centre de Supervision Urbaine, comme celles de la centaine d'autre caméras réparties dans les autres quartiers de Tours. La nouveauté, c'est que 8 agents sont maintenant assermentés pour la vidéo-verbalisation.

Concrètement, à partir de lundi prochain, dans les images envoyées de ces trois quartiers, ils vont guetter les véhicules garés sur le trottoir, sur un passage piéton, sur une piste cyclable ou devant un accès pompier, par exemple. En cas d'infraction, ils prendront un cliché montrant la situation générale du véhicule. Un autre cliché zoomera sur la plaque d'immatriculation et si le véhicule est encore là cinq minutes plus tard, il est verbalisé à distance. L'automobiliste reçoit son amende par la poste, quelques jours plus tard.

Pas d'automatisation totale, dans l'espoir d'éviter certains ratés comme la verbalisation de véhicules de secours

Cette vidéo-verbalisation n'est donc pas automatique : il y a toujours un humain dans la boucle pour juger de l'opportunité de verbaliser ou pas. La mairie de Tours estime que ça devrait empêcher que des ambulances ou des véhicules de secours ne prennent des P.V. En revanche, pas certain que la caméra repère toujours le caducée d'une infirmière qui s'arrête quelques minutes chez un malade, par exemple. La municipalité ne précise pas combien de temps durera cette expérimentation, mais si elle fonctionne, elle sera étendue à d'autres quartiers.

La zone d'expérimentation de la vidéo-verbalisation dans le quartier Colbert. - ©Ville de Tours

La zone d'expérimentation dans le vieux-Tours. - ©Ville de Tours