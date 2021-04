Touraine : les motards déposent des œufs de Pâques dans les nids de poule pour alerter sur l'état des routes

Une cinquantaine de motards ont déposé des œufs en chocolat dans les nids de poule de routes de Tours et Saint-Pierre-des-Corps, ce samedi matin. Une action pleine d'humour en ce week-end de Pâques, mais qui vise surtout à alerter sur l'état des routes et les risques d'accidents pour les deux-roues.

C'est une façon originale de fêter Pâques. Une cinquantaine de motards a défilé dans les rues de Tours et Saint-Pierre-des-Corps, ce samedi matin, pour déposer à quelques endroits des œufs en chocolat sur les nids de poule de la route.

Les nids de poule, facteur d'accidents de la route

"C'est symbolique et visuel. C'est vraiment pour alerter sur l'état de nos routes", explique Pascal Poireau, trésorier de la FFMC 37 (Fédération française des motards en colère). Alerter aussi et surtout sur les risques pour les deux-roues. "Quand on passe en voiture sur un nid de poule, on est secoué et on va peut-être perdre un enjoliveur. Mais quand on passe en moto, on se retrouve par terre".

"La roue va tomber dedans en fonction de la profondeur des nids de poule. Ca vous fait guidonner et perdre votre trajectoire", ajoute Olivier Lecomte, coordinateur de l'action.

Alerter sur le mauvais état de la chaussée

Il n'y a pas que les nids de poule qui provoquent des accidents. A cause du manque d'entretien des routes, du gravier peut aussi se retrouver sur le bitume. C'est ce qui a fait tomber Sandy il y a moins d'un mois, à la sortie d'un rond-point. "Ma roue arrière, a glissé, celle avant avec mon guidon se sont braqués vers la droite et du coup, j'ai glissé sur cinq mètres environ", raconte la jeune femme de 20 ans.

Cette opération Nids de poule est donc l'occasion d'interpeller les communes en charge de la voirie. "On a fait cette action dans le but de sensibiliser les élus et de réparer rapidement les nids de poule, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça commence souvent par un petit trou ou une fissure", rappelle Olivier Lecomte. Un manque d'entretien des infrastructures à l'échelle nationale. Résultat, dans le classement mondial de l'état des routes, la France est passée de la 1ère à la 18ème place en seulement six ans, entre 2012 et 2019.