Touraine : un nouveau viaduc 2x2 voies entre en service sur l'A85 après plus de deux ans de travaux

Le viaduc de la Perrée mesure 550 mètres de long, et il aura fallu plus de deux ans et demi pour le doubler. Sa charpente métallique pèse plus de 1650 tonnes et repose sur huit piles d'une hauteur de 12 à 19 mètres.

550 personnes et 67 000 heures de travail pour ce chantier

Depuis 2018, Vinci Autoroutes double trois viaducs sur l'A85, en Indre-et-Loire : le chantier du viaduc de Langeais est terminé depuis juillet 2020. Après la mise en service du viaduc de la Perrée, aujourd'hui, seul le viaduc de la Roumer est encore en travaux.

L'autoroute A85 entre Angers et Vierzon est empruntée par 13 000 véhicules, chaque jour.