Tournon-sur-Rhône, France

"On n'a pas compris! Qu'est-ce qu'ils ont fait là?" s'exclament Raymonde et Nicole en traversant la rue. Ce qui les intrigue c'est un passage piétons en trois dimensions. Un procédé possible grâce à quelques coups de pinceaux et à un effet trompe l'œil.

"Il a l'air surélevé mais il ne l'est pas" s'amuse Monique garée juste devant. "C'est astucieux si ça marche, moins de matière, moins de béton, un petit morceau de peinture" renchérit son amie Annie. "Par contre cela n'a pas l'air de marcher, les voitures ne ralentissent pas" rajoute Monique.

Faire ralentir les véhicules

A défaut de faire ralentir toutes les voitures, ces nouveaux passages piétons font beaucoup parler dans la commune. "On a justement cet effet d'ombre à partir d'une certaine heure avec le soleil ça donne vraiment l'impression qu'il sort du sol. Je trouve ça plutôt beau" dit Océan. D'autres riverains trouvent le procédé plutôt efficace. "C'est une excellente idée parce que faire cohabiter des piétons qui ont pour pare-chocs leur propre corps avec des véhicules qui font une tonne. C'est de la peinture, ça ne demande pas de gros travaux" estime Jacques.

"Cela nous permet aussi d'éviter de mettre des ralentisseurs"

Éviter de mettre des ralentisseurs

"C'est surtout l'aspect ludique qui est intéressant. Peut-être que toutes les voitures ne ralentissent pas mais même si on a 10% ou 30% d'automobilistes qui ralentissent c'est toujours ça de pris. Il y a quand même 6000 scolaires sur Tournon, il a des heures de pointe, il y a les parents qui viennent chercher les enfants, il y a les bus, certains enfants sont jeunes et traversent la route donc c'est vrai que ces passages peuvent attirer l'œil et faire réagir les gens. Cela nous permet aussi d'éviter de mettre des ralentisseurs qui pénalisent quand même beaucoup les gens" indique Jean-Louis Gaillard, l'adjoint au maire de Tournon en charge des travaux.

Pour le moment la municipalité de Tournon a installé un passage piétons en 3D rue Thiers et un autre rue des Monges. Elle n'exclut pas de les généraliser à l'ensemble des rues de la commune.