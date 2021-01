Tours : 1.464 vélos achetés en moins de deux mois grâce à l'aide financière de la municipalité

Lancée entre le 12 octobre et fin décembre 2020 par la ville de Tours, l'opération d'aide à l'achat d'un vélo a remporté un grand succès avec 1.464 familles tourangelles qui en ont bénéficié. Le dispositif permettait à la municipalité de rembourser 50% d'un vélo neuf ou d'occasion. Des vélos subventionnés qui ont été achetés neufs, dans 88% des cas. Autre élément notable, six fois sur dix, les achats ont eu lieu dans des commerces indépendants de la ville de Tours plutôt qu'en grande surface.

Rappel des règles fixées pour avoir droit à cette subvention municipale - ©Ville de Tours

Une subvention municipale de 193 euros par foyer, en moyenne

La subvention moyenne par foyer s'élève à 193 euros. Une moyenne tirée vers le haut par les vélos électriques, plus chers et qui ont représenté 20% des achats. Le dispositif a aussi facilité l'acquisition de 25 vélos-cargos, des vélos équipés d'une nacelle qui permet de transporter des enfants ou des courses. Selon Armelle Gallot-Lavallée, l'adjointe chargée de ce dossier, l'achat de ces vélos avec une nacelle pour transporter des enfants ou des courses montre une vraie évolution des mentalités; "25 vélos-cargos, ça va se voir dans l'espace public et ça double ou ça triple ce qui existait déjà. C'est une révolution car ces vélos remplacent forcément une seconde voiture et parfois même la première voiture. Il y a des gens qui ont trois enfants et qui n'ont que ce mode de locomotion-là et qui s'en portent très bien".

On n'est pas opposé à la voiture, on est opposé à l'usage inconditionnel de la voiture - Armelle Gallot-Lavallée

La municipalité avait prévu au total 50.000 euros, mais le succès a été tel que l'opération coûte finalement six fois plus cher : 318.000 euros. La différence sera compensée par de l'argent prévus pour des investissement qui étaient budgetés mais qui n'ont finalement pas eu lieu en 2020. "L'opération sera reconduite d'ici la fin du mandat", annonce déjà Emmanuel Denis, le maire écologiste de Tours. Peut-être dès la fin de cette année, si la crise sanitaire n'assèche pas tous les budgets.

Lieux d'habitation des bénéficiaires de l'aide à l'achat d'un vélo. - ©Ville de Tours

Le coût supplémentaire occasionné par le succès de cette première édition va sans doute susciter de nouvelles critiques de la part de l'opposition. Certains de ses membres avaient déjà dénoncé un effet d'aubaine dont profiteraient de nombreuses familles qui n'avaient pas forcément besoin d'être aidées financièrement.

Types de vélos ayant été achetés grâce à l'aide financière de la municipalité de Tours. - ©Ville de Tours

Par ailleurs, cinq mois après la fermeture du pont Wilson aux voitures, la municipalité promet qu'elle fera prochainement un bilan. Elle annonce déjà qu'il n'est pas question, pour l'instant, de mettre fin à cette expérimentation.