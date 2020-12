Tours : les collectivités affirment que la ligne aérienne Tours-Marseille ne sera pas supprimée en 2021

Après le clash de la démission du maire de Tours Emmanuel Denis de la présidence du syndicat mixte de l'aéroport, les trois collectivités qui financent Ryan Air et l'aéroport ont tenté de remettre les pendules à l'heure ce lundi en apparaissant unies au cours d'une conférence de presse à laquelle participait Emmanuel Denis. Ils étaient tous là, le président de Tours Métropole, le président de la Région Centre-Val-de-Loire, et le président du conseil départemental. Ils ont désamorcé la polémique et les rumeurs sur l'avenir des lignes aériennes Tours-Marseille et Tours-Marrakech. Il y a débat sur leur avenir mais à ce jour aucune décision de les supprimer n'est prise.

La ligne Tours-Marseille, on va en discuter, mais les lignes de 2019 seront maintenues en 2021

Les lignes aériennes de 2019 seront maintenues en 2021. Mais l'enjeu c'est qu'elles ne fassent pas exploser le budget des collectivités territoriales. Pour Marseille, on va en discuter. En tout cas, il est important que les nouvelles lignes ne concurrencent pas le TGV -Wilfried Schwartz, le président de Tours Métropole

Les subventions à Ryan Air: pas de vols, plus de subventions

Emmanuel Denis a exprimé sa satisfaction de voir que sa démission avait provoqué un électrochoc parmi les trois grands financeurs de l'aéroport, Tours Métropole, le département et la région. Outre le débat sur l'avenir de la ligne Tours-Marseille qui reste posé, le débat sur l'argent public versé à Ryan Air vient de connaître un nouveau rebondissement. La compagnie ne percevra plus de subvention forfaitaire si les vols sont arrêtés, en particulier à cause de la Covid. Sur la période de novembre 2020 au 31 mars prochain, ce sera une économie de 1 million d'euros pour la collectivité.

Emmanuel Denis annonce la fin de la subvention forfaitaire systématique pour Ryan Air Copier

Ce lundi 21 décembre, les trois collectivités membres du syndicat de l'aéroport se sont mises d'accord pour nommer Bruno Fenet, le maire de Parçay-Meslay, à la présidence du syndicat mixte de l'aéroport à la place de Emmanuel Denis qui a donc démissionné. Il sera élu officiellement le 5 janvier 2021.