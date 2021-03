Tours : Une partie de la rue Edouard Vaillant fermée à la circulation pour une période de cinq mois

Une partie de la rue Edouard Vaillant à Tours sera fermée à la circulation à compter de ce lundi 29 mars. Il s'agit notamment d'abaisser le niveau de la route sous l'un des ponts SNCF afin que les bus qui fonctionnent au gaz puissent passer.

La métropole de Tours qui a commandé 45 nouveaux bus au biogaz et ainsi renouvelée sa flotte d'environ 1/3 ne pensait peut-être pas que le gabarit un peu plus haut de ces bus allait poser une difficulté. En effet, ils ne passent pas sous l'un des deux ponts SNCF de la rue Edouard Vaillant, celui qui remonte vers les Atlantes depuis le rond-point de la Rotonde. Il va donc falloir abaisser d'environ 30 cm le niveau de la route sous ce pont et le Syndicat des Mobilités de Touraine qui est maître d'oeuvre de ce chantier va en profiter pour refaire les différents réseaux souterrains, eau, assainissement, gaz etc...Un chantier qui va durer cinq mois, jusque la fin du mois d'août et une circulation qui sera coupée sur près de 200 mètres à partir de ce rond-point de la Rotonde jusque la rue Champ Joli.

Cette portion de la rue Edouard Vaillant va donc être fermée à la circulation à compter de ce lundi. De nombreuses déviations sont mises en place y compris pour les bus Fil Bleu.

Le coût de ces travaux s'élève à près de 800 000 euros.